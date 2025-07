Zvejnieksvētki Tukuma novadā

Zvejnieksvētki Engurē 2025

Zvejnieksvētki Engurē būs diena, kad senais zvejniekciems modīsies citādi – jūras elpā, prieka viļņos un dzinēju rūkoņā. 12. jūlijā krastmala pārtaps par svētku epicentru, kur senās zvejniecības tradīcijas satiksies ar mūsdienu dzirkstošo enerģiju.

Rīts sāksies jau plkst. 10.00 ar krāšņu kravas auto parādi, kas savu ceļu sāks pie Engures ciema zīmes no Rīgas puses: skaļi, lepni un ar vienreizēji iespaidīgiem riteņiem karavāna virzīsies cauri pilsētai, iedvesmojot ceļa malās sapulcējušos skatītājus. Tajā pašā laikā tirgus laukumā modīsies arī rosība Zvejnieksvētku andelē un stadionā sāksies pirmie volejbola servējumi atklājot sporta sacensības.

Plkst. 12.00 tautas soļi piepildīs ielas svētku gājienā, kas sāksies pie Engures Saieta nama, un savienos kopā kopienu krāsainā kustībā līdz pat Engures ostai, kur ap plkst. 12.40 jūra vērs durvis Neptūnam – valdniekam, kurš svinīgi ieradīsies, lai ieceltu Enguri jūrciema godā.

Plkst. 13.00 Auniņparka estrādē izskanēs sirsnīgs koncerts, kurā skatuvi dalīs Anete Ziediņa, Mārtiņš Vilsons un pats Neptūns. Pēc tam – priecīgs brīdis mazajiem, jo plkst. 14.00 notiks Mazo nāriņu un mazo zvejnieku konkurss, kas apvienos izdomu, drosmi un fantāziju.

Visas dienas garumā Engures pludmalē būs īsts atrakciju virpulis. Šeit satiksies jūras gars ar sportiskām jūrnieku aktivitātēm, būs arī atrakcijas, spēles un karuseļi mazajiem. Vieta kur satiksies cilvēku sirdis un vasaras pilnbrieds.

Kad saule lēni slīdēs prom pār horizontu un Engure ieslīgs siltā vasaras vakara mirdzumā, svētku kņada pārcelsies uz stadionu, kur no plkst. 19.00 gaisā virmos mūzika, emocijas un kopā būšanas spēks. Vakaru atklās enerģiskais Ivo Fomins, kura balss un harizma aizraus līdz pēdējai rindai. Plkst. 20.00 uzstāsies reperis Fiņķis. Ar svaigu skanējumu, dzīvīgu ritmu un asprātīgu liriku viņš ienesīs senajā zvejniekciemā jaunās paaudzes elpu. Vakara lielais notikums būs plkst. 21.30, kad izskanēs Aijas Andrejevas sirsnīgais vokāls, kas izstaros gaismu un dvēseliskumu. Savukārt plkst. 23.00 stadionu saviļņos grupa “Olas” – ar neatvairāmu ritmu, sāksies īsts deju vilnis un vakara kulminācija.

Bet, kad zvaigznes jau rotās debesis, svinības turpināsies Auniņparka estrādē, kur pusnaktī sāksies Zvejnieksvētku balle ar grupu “No Boundaries”, kas solās noturēt dejotājus nepagurušus līdz pat rītam. Tā būs nakts, kad jūra klusēs, bet mūzika runās.

Pasākumi visas dienas garumā, kā arī vakarā balle estrādē būs bez maksas, bet Vakara programma Engures stadionā – ar ieejas maksu 15 EUR, svētku gājiena dalībniekiem 10 EUR (biļešu iegāde svētku dienā, klātienē, reģistrējoties svētku gājienam), invalīdiem un pensionāriem (uzrādot apliecību) biļešu cena 10 EUR, bērniem līdz 7 g. v. (ieskaitot) ieeja bez maksas. Biļetes nopērkamas biļešu paradīzes kasēs vai ŠEIT .

Vairāk informācijas pa tālruni 26130554 vai Zvejnieksvētki Engurē

Zvejnieksvētki Lapmežciemā 2025

Piekrastes vējā parasti dzimst leģendas, un šogad tā atdzīvosies Lapmežciemā, kur Zvejnieksvētki solās būt ne tikai svinības, bet vesels piedzīvojums.

Svētku svinēšanu te sāks jau 11. jūlijā, kad jūra izelpos savu leģendu – plkst. 21.00 Lapmežciema pludmalē no bangām krastā izkāps pats Neptūns! Jūras valdnieka lomā iejutīsies aktieris Jānis Jarāns, bet viņa stāstiem un žestiem dzīvu dzirksti piešķirs Guntis Veits. Tas būs teatralizētais brīdis – dzirkstošs un ar humoru piepildīts. Šie būs svētku sākuma vārti, kas iedzīvinās piekrastes ticējumus un aizsāks šī gada stāstu.

Savukārt 12.jūlijs būs Lapmežciema svētku kulminācija. Stadionā rīts sāksies ar sportiskām aktivitātēm jau no plkst. 9.30, kur zābaku mešana, virves vilkšana, ģimenes stafetes un sportiskā jautrība būs kā tradīciju spēka apliecinājums. Sporta svētku izskaņā plkst. 14.00 būs īstā un vienīgā Putu ballīte – viegla, traka un bērnišķīgi jautra.

No plkst. 10.00 visas dienas garumā Lapmežciema parkā notiks radošās darbnīcas, spēles bērniem, mājražotāju tirdziņš, īpašās Zvejnieksvētku aktivitātes kopā ar pirātu, bet mazo apmeklētāju svētku smiekli virmos arī pie ANNELS karuseļiem, kas darbosies līdz pat svētku izskaņai. No plkst. 14.00 līdz 17.00 pasākuma laikā apmeklētāji arī varēs izjust īstas piekrastes dzīves ritmu – no zvejas tīklu lāpīšanas meistarklasei līdz mutē kūstošam zivju aromātam, no klusuma starp stāstiem līdz jūras vīru viedumam un pieredzei. Turpat parka estrādē no plkst. 13.00 uzstāsies vietējie amatiermākslas kolektīvi, bet plkst. 16.00 skanēs Jāņa Moiseja balss. Tieši plkst. 20.00 sāksies Zvejnieksvētku disko ar gaismu spēlēm un deju ritmiem zem atvērtām debesīm.

Kad saule lieksies aiz horizonta, uz pludmales skatuves sāksies svētku dienas izskaņa. Kopā ar Latvijas spilgtākajiem māksliniekiem, būs iespēja iegriezt kārtīgu pludmales ballīti – plkst. 19.00 uzstāsies Chris Noah, plkst. 21.00 – Astro`n`out, plkst. 22.30 labākajās latviešu estrādes ziņģēs un kopības sajūtā vedīs Žoržs Siksna, bet pusnaktī pludmales enerģiju un deju ritmus pārņems Ozols, savukārt rīta gaismu deju ritmos palīdzēs sagaidīt DJ Ķilkuts.

Visas dienas garumā, kā arī vakarā disko balle estrādē būs bez maksas, savukārt vakara programma Lapmežciema pludmalē būs ar ieejas maksu: biļešu cenas no 10 līdz 15 EUR, bērniem līdz 7 g. v. (ieskaitot) ieeja bez maksas. Biļetes nopērkamas biļešu paradīzes kasēs vai ŠEIT . Vairāk informācijas pa tālruni 20210083 vai Zvejnieksvētki Lapmežciemā

Kur jūra satiek cilvēku, svētki ieplūst sirdī!

