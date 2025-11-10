Vivi atgādina: Goda ģimenes valsts svētkos ar vilcienu var braukt bez maksas

Bezmaksas viena brauciena biļetes šajās svētku dienās varēs saņemt daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti. Tās būs pieejamas visās Vivi biļešu tirdzniecības kasēs vai vilcienā pie konduktora, taču biļetes ar 100 % atlaidi nevarēs iegādāties Vivi tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē.
Lai saņemtu biļeti, būs nepieciešams uzrādīt derīgu apliecību “Goda ģimene” kopā ar personu apliecinošu dokumentu vai skolēna/studenta apliecību. Visiem nosauktajiem dokumentiem pasažieriem jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī vilcienā visa brauciena laikā.
Vienlaikus Vivi atgādina, ka svētku dēļ ir mainīts vilcienu kursēšanas grafiks. Pārceltās darba dienas dēļ vilcieni Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles un Skultes virzienā šodien, 8. novembrī kursē pēc darba dienu grafika, bet 17. un 18. novembrī – pēc brīvdienu grafika. Virkne vilcienu kursēs pēc atšķirīga grafika arī 9., 16., 17. un 18. novembrī, tāpēc Vivi aicina Gulbenes, Madonas, Daugavpils un Siguldas virziena pasažieriem šajā periodā vilciena grafikam pievērst īpašu vērību.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
