Vēl var pieteikties informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājumā «Bebr[a]s»

“STEM un digitālo prasmju apguve ir izšķirošas mūsdienu mainīgajā pasaulē, jo sagatavo jauniešus nākotnes darba tirgum. Spēja domāt loģiski, izmantot tehnoloģijas un pielāgoties pārmaiņām kļūst par panākumu atslēgu, tādēļ aicinu skolēnus izmantot iespēju pārbaudīt savas prasmes informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājumā “Bebr[a]s,” pauž izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
“Bebr[a]s” ir lielākais starptautiskais skolēnu loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 4.–12. klašu skolēniem. Vienlaicīgi tas norisinās vairāk nekā 70 pasaules valstīs. Konkursa laikā skolēni risina aizraujošus uzdevumus, kas interesantā veidā iepazīstina ar dažādiem informātikas pamatprincipiem un teorijām. Atšķirībā no mācību olimpiādēm, lai piedalītos konkursā “Bebr[a]s”, nav nepieciešamas specifiskas zināšanas – katrs skolēns aicināts piedalīties, neatkarīgi no sekmēm. Konkursa “Bebr[a]s” mērķis ir ilgtermiņā veicināt skolēnu interesi par datorzinātnēm un STEM priekšmetiem kopumā. Lai konkursam piešķirtu vēl lielāku pievienoto vērtību, ikviens skolotājs pēc konkursa saņem plašu materiālu ar konkursa uzdevumu skaidrojumiem, ko var izmantot tālākajā mācību procesā.
Sandra Dārzniece – IT Izglītības fonda “Start IT” projektu vadītāja – izceļ: “Mēs katru gadu ar prieku atbalstām “Bebr[a]s” konkursu, kas iedrošina un sniedz iespēju ikvienam skolēnam izaicināt sevi un domāt plašāk. Šī starpdisciplinārā iniciatīva jauniešiem ir vērtīga pieredze gan skolas vidē, gan starptautiskā līmenī, paplašinot redzesloku un attīstot prasmes, kas būs noderīgas nākotnē ne tikai tehnoloģiju jomā, bet arī jebkurā citā nozarē.”
Skolēni var dalībai konkursā reģistrēties individuāli vai kopā kā klase. Konkursa 1. kārta norisināsies no 10. līdz 30. novembrim, kad dalībnieki sev ērtā laikā var pildīt kārtas uzdevumus. Pēc 1. kārtas 20–25 spēcīgākie skolēni no katras vecuma grupas ir aicināti piedalīties finālā, kas notiek nākamā gada sākumā. Trīs veiksmīgākie skolēni katrā no vecuma grupām konkursa noslēgumā saņem balvas, kas palīdzēs arī turpmāk attīstīt loģisko un algoritmisko domāšanu.
Pērn konkurss Latvijā sasniedza rekordlielu dalībnieku skaitu. Iesaistījās 39 377 skolēni no 359 Latvijas skolām, kas ir par 20 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vairums no konkursa dalībniekiem pārstāv tieši Latvijas reģionu skolas – 66 % no skolām, kas piedalījās konkursa 1. kārtā, bija skolas ārpus Rīgas. Visvairāk dalībnieku bija no Rīgas reģiona skolām – 34 %, tām sekoja Vidzemes reģiona skolas – 29 %, Kurzeme – 17 %, Latgale – 11 %, Zemgale – 9 %.
“Mēs esam gandarīti, ka konkurss gadu no gada gūst arvien lielāku atsaucību. 2024. gadā konkursā sevi izaicināja vairāk nekā 39 tūkstoši skolēnu. Par to esam ļoti pateicīgi skolotājiem un vecākiem. Ik gadu veidojam “Visma Skolu indeksu”, kurā iekļautas 100 skolas, kurās izdevies konkursā iesaistīt vislielāko proporciju no visiem skolas 4.–12. klašu skolēniem. Pērn “apakšējais slieksnis”, lai iekļūtu topā, bija 62 % konkursā iesaistītu skolēnu. Salīdzinājumam – 2019. gadā, kad pirmo reizi tika sastādīts indekss, skola topā varēja iekļūt arī ar 31 % konkursā iesaistītu skolas skolēnu. Tas apliecina, ka skolas aktīva dalība konkursā kļūst par arvien vērtīgāku panākumu zīmi un lepnumu gan skolēniem, gan skolotājiem,” norāda “Visma Enterprise” vadītāja Antra Zālīte.
Savu dalību konkursā var pieteikt: https://www.bebrs.lv
Par loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursu “Bebr[a]s”
“Bebr[a]s” konkurss 2004. gadā aizsākās Lietuvā, kur tam pamatus lika Viļņas Universitātes profesore Valentīna Dagiene. Konkurss ir tradīcija, ko no Baltijas pārņēmusi visa pasaule. “Bebr[a]s” ir viens no lielākajiem skolēnu konkursiem Eiropā dalībnieku skaita ziņā. Katru gadu konkursā piedalās vairāki miljoni skolēnu visā pasaulē. Kopš 2016. gada konkursa norisi Latvijā nodrošina “Visma” – vadošais IT biznesa mākoņrisinājumu ražotājs Eiropā.
Par konkursa organizatoru “Visma”
“Visma” grupā ir vairāk nekā 180 uzņēmumu, kas nodrošina risinājumus lokālām biznesa un valsts sektora iestāžu vajadzībām. “Visma Enterprise” risinājumi sniedz būtisku ietekmi Latvijas organizāciju efektivitātē: ar “Horizon” palīdzību tiek aprēķinātas 40 % Latvijas darbaspēka algas un vairāk nekā 20 % Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju aktīvi izmanto darbinieku pašapkalpošanās portālu “HoP”.
