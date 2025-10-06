Tukuma skolas aicinātas piedalīties “Naudas dienā” – finanšu pratības kvestā skolēniem

Jau ceturto gadu Swedbank Finanšu institūts aicina visas Latvijas skolas piedalīties finanšu pratības iniciatīvā “Naudas diena”, kas norisināsies 31. oktobrī tiešsaistē visā Latvijā. Šogad pasākums pirmo reizi veidots kā interaktīvs kvests, kurā skolēni dažādu klašu grupās izglītojošā un aizraujošā veidā apgūs zināšanas par naudu, uzņēmējdarbību, zinātni un tehnoloģijām, ilgtspēju un kritisko domāšanu. Šī gada “Naudas dienas” komandā iesaistījusies pieredzējusī bērnu un jauniešu raidījumu veidotāja Marta Selecka kopā ar “Ausma” komandu.
Pērn no Tukuma skolām “Naudas dienā” piedalījās 70 klases, un kopumā skolotāju atgriezeniskā saite bija pozitīva, norādot, ka nodarbības sniedza vērtīgas idejas nākotnes profesijas izvēlei, rosināja kritisko domāšanu un piedāvāja aktuālas tēmas, kuras skolēni labprāt uzklausa, bet kas citur ne vienmēr ir pieejamas. Skolotāji norāda, ka “Naudas diena” sniedza lielisku iespēju apgūt praktiskas un iedvesmojošas zināšanas par naudu un ar to saistītiem jautājumiem, saglabājot klases kopīguma sajūtu.
“Finanšu pratība nav tikai skaitļi – tā ir prasme pieņemt gudrus lēmumus visdažādākajās dzīves situācijās, sākot no ikdienas pirkumiem līdz pat nākotnes karjeras izvēlei. Šīs prasmes visvērtīgāk ir apgūt jau skolas vecumā, kad veidojas jauniešu ieradumi un attīstās domāšanas veids par naudu. Tāpēc jau ceturto gadu visā Latvijā organizējam “Naudas dienu”. Šogad esam paredzējuši mācību procesu pārvērst par finanšu piedzīvojumu, kur skolēni, izmantojot spēļošanās elementus, varēs praksē apgūt finanšu pratību un saņemt vērtīgus padomus no dažādu jomu ekspertiem,” norāda Reinis Jansons, Swedbank Finanšu institūta vadītājs.
Šī gada “Naudas dienā” zināšanās un pieredzē dalīsies kopumā 11 eksperti, tostarp Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents, Zane Čulkstēna, konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un biznesa partnere, Jānis Sildniks, Delfi.lv sociālo mediju nodaļas vadītājs un podkāsta “Zinātne vai muļķības” vadītājs, Lauma Kazaka, uzņēmuma “Solfeg.io” līdzdibinātāja, Sandra Kropa, žurnāliste, Latvijas Radio un LTV raidījumu vadītāja, kā arī Swedbank eksperti un citi savas jomas profesionāļi.
Kā uzsver Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde: “Finanšu pratība ir viena no būtiskākajām prasmēm, ko skolēni var apgūt jau skolas vecumā. Tā palīdz jauniešiem pieņemt pārdomātus lēmumus ikdienas situācijās un sagatavo viņus dzīvei pieaugušo pasaulē. Tāpēc īpaši novērtēju iniciatīvu “Naudas diena”, kas radošā un aizraujošā veidā sniedz jauniešiem iespēju izprast naudas vērtību, ekonomikas likumsakarības un atbildīgu rīcību ar saviem līdzekļiem. Aicinu visas Latvijas skolas aktīvi iesaistīties šajā programmā, jo ieguldījums skolēnu zināšanās un prasmēs ir ieguldījums mūsu valsts nākotnē.”
“Naudas dienas” apmācību programma sastāv no dažādām tēmām, kas pielāgotas katrai vecuma grupai. Tās mērķis ir veidot pamatus finanšu pratībai, sniedzot zināšanas par naudas pelnīšanu un ilgtspējīgu tērēšanu, inflāciju un aprites ekonomiku, nākotnes profesijām un biznesa iespējām, kā arī medijpratību un krāpšanu.
Jaunums – spēļošanās jeb “gamification”
Šogad “Naudas diena” pirmo reizi tiek veidota kā kvests, izmantojot spēļošanās elementus, lai mācīšanās kļūtu vēl aizraujošāka un atbilstoša dažādu vecuma grupu skolēniem. Tas nozīmē, ka skolēni zināšanas par naudu un ar to saistītiem jautājumiem apgūs, aktīvi iesaistoties uzdevumos. Veiksmīgākajām klasēm katrā vecuma grupā būs arī iespēja laimēt naudas balvu kopīgai klases aktivitātei.
“Mums bija prieks pievienoties šī gada “Naudas dienas” komandai. Esmu pārliecināta, ka skolēnus visā Latvijā ieinteresēs ne tikai tas, kā tērēt naudu, bet arī mūsu izveidotie spēles elementi un tikšanās ar “Naudas dienas” varoņiem – tieši tāpat kā mūs aizrāva šī satura veidošana,” saka Marta Selecka. režisore un TV raidījumu vadītāja.
Kā pieteikties?
Lai piedalītos “Naudas dienā”, skolotāji un citi skolu pārstāvji aicināti līdz 27. oktobrim reģistrēt savu klasi mājaslapā www.naudasdiena.lv. Pasākums norisināsies tiešsaistē, nodrošinot vienlīdz ērtu piekļuvi skolēniem visā Latvijā. Lai piedalītos, nepieciešams vien reģistrēt dalību “Naudas dienā” un nodrošināt ekrānu ar skaļruni.
