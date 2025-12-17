Tukuma novadā noteikta 3% nekustamā īpašuma nodokļa likme par ekspluatācijā nenodotām būvēm

Saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem aktiem:
- ja būvdarbi uzsākti pirms 2014. gada 1. oktobra un būvatļaujā nav norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, būvēs bija jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 30. septembrim.
- ja būvdarbi uzsākti pēc 2014. gada 1. oktobra, tie jāpabeidz astoņu gadu laikā no atzīmes saņemšanas būvatļaujā projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja šie termiņi tiek pārsniegti un būvatļauja nav pagarināta, būvei tiek piemērota paaugstinātā 3% NĪN likme no lielākās kadastrālās vērtības – zemes vai būves.
Kā rīkoties īpašniekiem
Lai izvairītos no paaugstinātā nodokļa, īpašniekiem jāpārliecinās, ka:
- Būve ir nodota ekspluatācijā, vai
- Būvatļaujas termiņš ir savlaicīgi pagarināts.
Būves nodošana ekspluatācijā
Lai nodotu ēku ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam jāiesniedz:
- būvprojekta izmaiņas,
- Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – Ēku būvnoteikumi) 165. un 166. punktā minēto institūciju atzinumus,
- tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai,
- izpildmērījumu plāns (arī vertikālais uzmērījums),
- ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta,
- ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi).
Ja būvdarbus veikusi būvfirma (būvkomersants), papildus jāiesniedz:
- būvdarbu žurnāls un izpildes dokumentācija,
- būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi,
- būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi,
- skaņas izolācijas mērījumi (jaunām daudzdzīvokļu un publiskām ēkām).
Ja būvēta otrās grupas dzīvojamā ēka (atbilstoši Ēku būvnoteikumu 107.1. punktam1*), papildus jāiesniedz:
- elektroinstalācijas pārbaudes dokumenti,
- apkures iekārtu, dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts.
Otrās grupas dzīvojamās ēkas var nodot ekspluatācijā, ja:
- pabeigti visi būtiskie būvdarbi, izbūvēti inženiertīkli, veikta fasādes apdare un labiekārtota teritorija ielas pusē,
- iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls un sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem.
Būvatļaujas pagarināšana
Būvatļauju, ja būvdarbi nav pabeigti, ir iespējams pagarināt:
- nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti ēkas dati,
- būvvaldē iesniegts aktuāls izpildmērījuma plāns,
- iesniegta būvdarbu veicēja spēkā esoša apdrošināšanas polises kopija.
Konsultācijas un palīdzība
Jautājumu gadījumā par būves nodošanu ekspluatācijā vai būvatļaujas pagarināšanu aicinām sazināties ar Tukuma novada būvvaldes būvinspektoriem, rakstot uz buvvalde@tukums.lv, vai zvanot pa norādīto tālruni:
- Tukuma pilsēta: +371 27899849
- Kandavas pilsētas, Kandavas pagasts, Zantes, Zemītes, Vānes, Matkules, Cēres, Pūres, Jaunsātu, Sēmes, Zentenes pagasts: +371 25767923
- Engures, Lapmežciema pagasts: +371 22336556
- Jaunpils, Viesatas, Irlavas, Lestenes, Slampes, Džūkstes, Degoles, Tumes, Smārdes pagasts: +371 28325884
