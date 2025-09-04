Attēls: CSDD

Skolēnus un pedagogus aicina pieteikties projektam «Gribu būt mobils»

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu, 8. septembrī, sāksies arī VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) īstenotais ceļu satiksmes drošības projekts “Gribu būt mobils” 6.‑8. klašu skolēniem. Mācību projekta “Gribu būt mobils” mērķis ir veicināt skolēnu izaugsmi un attīstīt prasmi kritiski domāt par ceļu satiksmes drošību, vienlaikus stiprinot spēju rūpēties par sevi un apkārtējiem. Aktīvi darbojoties gan individuāli, gan komandā, skolēni attīstās kā atbildīgas personības, kas spēj atpazīt un novērtēt dažādus riskus ceļu satiksmē un atbilstoši rīkoties.

 

Projektā “Gribu būt mobils” vairāku mēnešu garumā skolēni aizraujošā mācību procesā ar sacensību elementiem papildina un pārbauda zināšanas, padziļināti apgūst velosipēdu, elektroskrejriteņu un mopēdu vadītājiem saistošos satiksmes noteikumus, mācās atpazīt un novērtēt apdraudējumus ceļu satiksmē, kā arī pilnveido izpratni par atbildīgu rīcību un sadarbību ceļu satiksmē.

 

Noderīgi arī skolotājiem

Mācību projektā tiek sniegts arī atbalsts skolotājiem, nodrošinot mūsdienīgu un skolēniem saistošu mācību materiālu, kas pieejams ikvienam ērtai lietošanai mācību darbā. Sagatavotie materiāli palīdz skolotājiem plānot un vadīt mācību procesu, kā arī sekot skolēnu zināšanu un prasmju attīstībai ceļu satiksmes drošības jautājumos.

 

Projekta norise un reģistrācija

Mācību projekts “Gribu būt mobils” norisināsies trīs kārtās gan tiešsaistē, gan klātienē. Pirmajā – tiešsaistes – kārtā skolēnu komandas sacentīsies par labākās un zinošākās komandas titulu savā reģionā. Septiņi pusfināli tiks organizēti klātienē, un tajos tiksies pirmās kārtas katra reģiona 10 zinošākās komandas, savukārt “Gribu būt mobils” finālā Rīgā 2026. gada pavasarī tiksies 7 katra reģiona labākās un saliedētākās komandas, lai noskaidrotu mācību projekta uzvarētājus un galvenās balvas – dāvanu kartes ceļojumam 3000 EUR vērtībā – ieguvējus.

 

! Reģistrācija dalībai mācību projektā “Gribu būt mobils” sāksies no 2025. gada 8. septembrī mājaslapā www.gribubutmobils.lv.

 

Lai jaunais mācību gads nes izaugsmi, zināšanas un panākumus! Pievienojies projektam “Gribu būt mobils” un parādi, ko spēj Tu un Tava komanda!

 

