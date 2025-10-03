Putnu vērošana – Kaņiera laivu bāzē

Paralēli pasākumā darbosies arī Dabas aizsardzības pārvaldes «Meža mājas» Mobilā dabas klase, kurā būs iespēja iepazīt Ķemeru Nacionālā parka dārgumus.
Tikšanās vieta: Putnu tornis (pie laivu nomas).
Ņem vērā: Visvairāk putnu iespējams redzēt agri no rīta!
Būs ērtāk, ja līdzi būs arī savs binoklis un silts, laikapstākļiem atbilstošs apģērbs.
Pasākumu organizē: «Ecosoul»
Atgādinām, ka paralēli šajā nedēļas nogalē Ķemeru nacionālajā parkā notiek arī vairākas citas interesantas aktivitātes dabā: https://tiekamiesdaba.lv/lv/dabas-izglitiba/celotaju-dienas/kemeru-nacionala-parka-celotaju-dienas
