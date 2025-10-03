Aktuāli

Putnu vērošana – Kaņiera laivu bāzē

Šo sestdien, 4. oktobrī, no 9.00 līdz 14.00 ikviens ir aicināts uz putnu vērošanu Kaņiera ezerā, kur kopā ar ar ornitologu Gaidi Grandānu tiks atklāta aizraujošā putnu pasaule.

Paralēli pasākumā darbosies arī Dabas aizsardzības pārvaldes «Meža mājas» Mobilā dabas klase, kurā būs iespēja iepazīt Ķemeru Nacionālā parka dārgumus.

Tikšanās vieta: Putnu tornis (pie laivu nomas).

Ņem vērā: Visvairāk putnu iespējams redzēt agri no rīta!

Būs ērtāk, ja līdzi būs arī savs binoklis un silts, laikapstākļiem atbilstošs apģērbs.

Pasākumu organizē: «Ecosoul»

Atgādinām, ka paralēli šajā nedēļas nogalē Ķemeru nacionālajā parkā notiek arī vairākas citas interesantas aktivitātes dabā: https://tiekamiesdaba.lv/lv/dabas-izglitiba/celotaju-dienas/kemeru-nacionala-parka-celotaju-dienas

