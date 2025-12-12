No 14. decembra jauns vilcienu kustības ziemas sezonas saraksts  

Atjaunots intervāla grafiks Aizkraukles līnijā
Lai padarītu vilcienu satiksmi vēl ērtāku un pieejamāku, Aizkraukles līnijā Vivi ievieš intervālu grafikus – tas nozīmē, ka vilcieni kursē vienmērīgos intervālos, tādējādi pasažieriem ir vieglāk plānot braucienus un vienkāršāk orientēties grafikā.
Aizkraukles līnijā arī turpmāk vilcieni maksimumstundās kursēs divas reizes stundā. Tie no Rīgas centrālās stacijas aties 9. un 39. minūtē, bet dienas vidū un pēc deviņiem vakarā vilcieni kursēs vienu reizi stundā – 39. minūtē. Papildu tam darba dienās šajā līnijā kursēs vēl trīs vilcieni līdz Ogrei ar atiešanu no Rīgas centrālās stacijas plkst. 5.39, 6.24 un 17.24.
Ekspresis līdz Ludzai un nelielas izmaiņas vairākos dīzeļvilcienu maršrutu grafikos
Ekspreša vilciens Rīga–Rēzekne tiek pagarināts līdz Ludzai, kas būtiski ietekmē vilciena atiešanas laiku atpakaļceļā uz Rīgu.
Maršrutā Rīga–Zilupe saglabāsies divi vilcieni katrā virzienā, taču ir mainīti to kursēšanas laiki. Liepājas, Krāslavas, Indras, Madonas un Gulbenes virzienā saglabājas līdzšinējais vilcienu kustības grafiks ar nebūtiskām izmaiņām vilcienu atiešanas un pienākšanas laikos.
Maršrutā Rīga–Daugavpils saglabājas nemainīgs reisu skaits – kursēs seši vilcieni katrā virzienā. Viens no tiem būs ekspresis un viens savienotais reiss, kurā pasažieriem Aizkrauklē ir jāpārsēžas no elektrovilciena uz dīzeļvilcienu. Atsevišķiem vilcieniem ir mainītas pieturas, kurās vilcieni apstāsies.
Jelgavas, Skultes, Tukuma un Valgas virzienā turpinās remontdarbi
Tā kā VAS “Latvijas dzelzceļš” uzsāktie remontdarbi ilgs vēl vairākus mēnešus, vilcieni Jelgavas, Skultes, Tukuma un Valgas virzienā kursēs pēc remontdarbiem pielāgotajiem kustību grafikiem.
Jelgavas līnijā remontdarbu dēļ elektrovilcieni kursēs vienu reizi stundā. No Rīgas centrālās stacijas tie aties 35. minūtē. Būs saglabāti arī papildu reisi, ko maksimumstundās nodrošinās dīzeļvilcieni un tajos būs samazināts pieturu skaitu – rīta stundās būs papildu četri reisi katrā virzienā, bet vakaros būs vēl trīs reisi katrā virzienā.
Savukārt no 14. decembra mainīsies vilcienu kustības grafiks uz Skulti. Remontdarbiem pielāgotajā grafikā vilcieni kursēs reizi stundā, bet darba dienu maksimumstundās starp Zemitāniem un Vecāķiem, Carnikavu vai Saulkrastiem būs papildu reisi, kuros vilcieni nebrauks līdz Rīgas centrālajai stacijai.
Remontdarbi visās šajās līnijās tiek īstenoti vairākos posmos, un katrā no tiem paredzētie vilcienu kustības ierobežojumi atšķirsies. Grafiks var mainīties atbilstoši remontdarbu norisei, taču par visām izmaiņām pasažieri tiks savlaicīgi informēti. Visi iesaistītie plāno un organizē izmaiņas tā, lai pasažieri pēc iespējas mazāk izjustu neērtības.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
