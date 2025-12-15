Latvijas Kultūras akadēmija kopā ar “Satori” aicina Latvijas augstskolu studentus piedalīties eseju konkursā

Konkursa mērķis ir atklāt un izcelt saskares punktus starp dažādu paaudžu idejām un vērtībām. Pirmo reizi tas tika rīkots 2022. gadā, godinot Latvijas Kultūras akadēmijas dibinātāju un filozofu Pēteri Laķi (1952–2003). Šogad konkursa tēmas iedvesmo gan viņa pētnieciskie darbi un idejas, gan gaidāmais LKA 35. jubilejas gads, aicinot svinēt, domāt par kopību un jauniem sākumiem.
Studenti aicināti izvēlēties vienu no trim piedāvātajām tēmām un brīvi to interpretēt, atbilstoši savai iecerei un domāšanas virzienam:
- Svētku tosts;
- Pie viena galda;
- “Sākums – šis mīts mums visiem”.
Esejas apjoms ir 6000–10 000 rakstzīmes (ieskaitot tukšumzīmes). Darbus var iesniegt līdz 2026. gada 9. februārim. Eseja PDF vai Word formātā jānosūta LKA Kultūras un mākslu institūtam uz e-pastu kmi@lka.edu.lv, norādot tematu “Eseju konkursam”. E-pastā jāiekļauj:
1) autora pilnu vārdu, uzvārdu,
2) pārstāvēto augstskolu,
3) studiju programmu vai apakšprogrammu un kursu.
Esejas izvērtēs LKA pasniedzēji kopā ar interneta žurnāla “Satori” redaktoriem. Vērtēšanā īpaša uzmanība tiks pievērsta domas skaidrībai un argumentācijai, publicistikas kvalitātei, kā arī autora spējai ieinteresēt un aizraut lasītāju.
“Satori” redakcija īpaši novērtēs drosmīgu skatījumu un oriģinālu domāšanu; redaktoru atlasītās labākās esejas tiks publicētas interneta žurnālā. Savukārt LKA pasniedzēju augstāk novērtēto darbu autori saņems naudas balvas: par pirmo vietu – 600 eiro, par otro vietu – 500 eiro, bet par trešo vietu – 400 eiro.
Konkursa rezultāti tiks publicēti 26. februārī LKA mājaslapā un interneta žurnālā “Satori”. Laureātu apbalvošana notiks īpašā pasākumā, par kura norises vietu un laiku informācija sekos atsevišķi.
Nav vēl komentāru.