Jaunās ēras cirks «CITA DIMENSIJA» Tukumā

Pirmo reizi Latvijā – unikāls HOLOGRAMMU ŠOVS visai ģimenei! Majestātiski ziloņi, varenais tīģeris un eksotiski radījumi atdzīvosies Jūsu acu priekšā. Jūs dosieties arī ceļojumā pa noslēpumaino zemūdens pasauli, kur krāšņi jūras iemītnieki atklās savus noslēpumus.
Elpu aizraujoši gaisa vingrotāji, veikli žonglieri un ekvilibristi pārsteigs ar neticamu meistarību, bet jautrais klauns Pedro parūpēsies par smiekliem!
Biļetes kasē pie cirka telts. Kase strādās izrādes dienās no plkst.11:00 līdz izrādes sākumam. Kā arī “Biļešu Paradīzes” kasēs visā Latvijā un www.bilesuparadize.lv jau tagad!
Cenas no 12 līdz 20 Eur. Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem – 15% atlaide.
Ienirsti CITĀ DIMENSIJĀ un piedzīvo cirku, kādu vēl nekad neesi redzējis!
Līdzīgi raksti
-
Kā izvēlēties angāru uzņēmējdarbībai?
-
Aicina nominēt “Latvijas Gada skolotājs” balvas pretendentus
-
Aicina sievietes virs 40 gadiem apgūt digitālās prasmes projektā “No Digifear”
-
Apkopota informācija par lietavu un salnu radītajiem postījumiem līdz 4. augustam
-
Kā atvieglot savu rītu: ieradumi, kas maina dienu
Nav vēl komentāru.