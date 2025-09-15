Jau šonedēļ īpaši pieskatīs ātrumpārkāpējus

Šogad līdz 15. septembrim Latvijā kopumā ir notikuši 12 115 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bojā gājuši 83 satiksmes dalībnieki, bet 2 630 ievainoti. Pērn attiecīgajā periodā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja 74 personas, bet tika ievainotas 2 828. Ceļu satiksmes negadījums var notikt vienā mirklī, tādēļ būtiski atceries – katrs no mums ir atbildīgs par savu un citu drošību uz ceļa! Neatkarīgi no tā, vai esi gājējs, velosipēdists vai autovadītājs – ievēro ceļu satiksmes noteikumus. Atbildīga rīcība uz ceļa var pasargāt ne tikai tevi, bet arī apkārtējos.
Akcijas laikā Valsts policija pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību un uzraudzīs satiksmes dalībniekus. Papildu ikdienas satiksmes uzraudzībai pastiprināta uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku, tostarp velosipēdistu, elektroskrejriteņu un motociklu vadītāju drošībai, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanas nosacījumu ievērošanai, kā arī uzraudzīts, vai autobraucēji nevada transportlīdzekli būdami alkohola reibumā.
Pērn šīs akcijas laikā uz Latvijas ceļiem Valsts policijas darbinieki fiksēja aptuveni 3 300 administratīvos pārkāpumus ceļu satiksmē, savukārt ar tehniskajiem līdzekļiem tika fiksēti vairāk nekā 12 000 pārkāpumu. Pērn visas nedēļas garumā ceļu satiksmes negadījumos diemžēl bojā gāja četras personas, tāpat drošības dienu laikā notika 816 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 104 personas.
