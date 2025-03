Jāmazgā rokas un jāievēro citi higiēnas noteikumi!

SPKC epidemiologi veic padziļinātu slimnieku un bērnu vecāku aptauju, sazinās ar pirmskolas izglītības iestādēm, lai noskaidrotu epidemioloģisko situāciju. Par notikušo informēts Pārtikas un veterinārais dienests. PII, kurā reģistrēti divi saslimušie, organizēta bērnu un pārtikas bloka darbinieku laboratoriskā izmeklēšana. Pārējos gadījumos PII nosūtīti ieteikumi un, precizējot informāciju, tiks pieņemti lēmumi par turpmāko rīcību.

Sākotnējā epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūtā informācija neliecina, ka infekcijas izplatīšanās būtu saistīta ar kādu konkrētu iestādi. Lai gan iespējamais infekcijas avots vēl nav identificēts, ikviens var veikt vienkāršus pasākumus, lai novērstu inficēšanos. SPKC iesaka:

jebkurai personai, kurai ir caureja vai vemšana, jāatturas no pārtikas apstrādes;

gaļa, tostarp maltā gaļa, pietiekami termiski jāapstrādā;

visi augļi pirms mizošanas jānoskalo zem tekoša dzeramā ūdens;

visi dārzeņi kārtīgi jānomazgā zem tekoša dzeramā ūdens, īpaši tie, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa;

mizojiet visus sakņu dārzeņus un noskalojiet tos zem tekoša dzeramā ūdens;

dārzeņu un gaļas pamatīga termiska apstrāde iznīcina slimību izraisošās baktērijas un vīrusus;

izvairieties no krusteniskās kontaminācijas, t. i., baktēriju izplatīšanas no jēla pārtikas produkta uz ēšanai gatavu vai termiski apstrādātu pārtikas produktu, piemēram, izmantojot atsevišķus dēlīšus jēlas gaļas un termiski apstrādātas gaļas vai svaigu dārzeņu griešanai, un mazgājiet griešanas dēlīti ar ziepēm starp jēlas un ēšanai gatavas pārtikas apstrādi.

Ja jums vai jūsu bērnam ir minētās STEC/VTEC infekcijas pazīmes (krampjveida sāpes vēderā, asiņaina caureja) nekavējoties jāsazinās ar ārstu. Ja jums parādās caureja un jūs strādājat virtuvē, kurā tiek gatavota pārtika sabiedriskai ēdināšanai, jums jāsazinās ar ārstu un jāatturas no pārtikas gatavošanas. Ja jums ir parādījušies simptomi, pievērsiet rūpīgu uzmanību roku higiēnai un mazgājiet rokas ar ziepēm un noskalojiet zem tekoša dzeramā ūdens uzreiz pēc tualetes apmeklējumiem.

E. coli (zarnu nūjiņas) celmus, kas spēj veidot toksīnus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli) vai EHEC (enterohemorāģiskā E. coli), un to toksīni var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju (hemolitiski urēmisko sindromu), kam nepieciešama intensīva aprūpe. Ir vairāki atšķirīgi STEC celmi, un to identifikāciju var izmantot, lai precīzāk noteiktu konkrētā slimības uzliesmojuma avotu. STEC/VTEC galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku (nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus). Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

2023. gadā Latvijā STEC/VTEC infekcija tika reģistrēta 37 gadījumos, 2024. gadā – 42 gadījumos, šogad līdz šim reģistrēti 18 gadījumi. Vidēji mēnesī tiek reģistrēti 4-5 STEC/VTEC gadījumi.

Sīkāka informācija par EHEC infekciju pieejama SPKC mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/infekcijas-slimibu-apraksti#verotoksinu-vai-siga-toksinu-producejosa-ecoli-infekcija