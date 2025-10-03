Izmaiņas vilcienu kustībā līdz 16. oktobrim!

Vilcienu intensitāte līdz Tukumam saglabāsies līdzīgā apjomā kā līdz šim, bet elektrovilcieni kursēs līdz pieturai Tukums I, kur pie stacijas pasažierus gaidīs autobuss, lai nogādātu viņus galapunktā – stacijā Tukums II. Braucot pretējā virzienā, autobuss pasažierus vedīs no pieturas Tukums II uz Tukums I, kur viņi varēs turpināt ceļu ar elektrovilcienu līdz Rīgai. Braucienam būs derīgas iegādātās vilciena biļetes. Pēdējos trīs vakara reisos no Rīgas un pirmajos trīs rīta reisos no Tukums II pārvadājumus visa maršruta garumā veiks elektrovilcieni.
Visas aktuālās izmaiņas: https://vivi.lv. Ja rodas jautājumi par vilcienu reisiem, kavējumiem vai biļetēm, iedzīvotāji aicināti sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8760.
