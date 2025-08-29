Aktuāli

Gatavojoties Zinību dienai novadā

Jau pirmdien – 1. septembris, un sāksies jauns mācību gads. Ņemot vērā, ka, piemēram, Tukumā vēl daudzviet notiek rakšanas darbi, iknedēļas preses konferencē interesējāmies, kādai būs būt transportlīdzekļu braukšanai pilsētā.

Un, lūk, lai arī  Brīvības laukumā notiek pārbūves darbi un posmā no Dārza ielas līdz Brīvības laukumam slēgta arī Lielā iela, sākoties jaunajam mācību gadam, laikā no 7.30 līdz 8.30 automašīnas varēs izmantot Lielo ielu, lai atvestu bērnus uz Tukuma 3. pamatskolu un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolu. Tālāk jāšķērso laukums Pils ielas virzienā, ievērojot atļauto ātrumu, – 5 km/h. Vēl tiek ierīkots stāvlaukums pie Tukuma 2. vidusskolas Raudas ielas pusē, bet šie darbi nokļūšanu uz skolu neietekmēšot.

Vairāk par preses konferencē runāto, to skaitā aktuālajiem būvdarbiem skolā – ŠEIT======>>>>>

Zinību dienas pasākumi: 

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija – 10.00 zem vecajiem ozoliem

Tukuma 2. vidusskola – 10.00 pie ieejas skolā

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola – 10.00 Ozolāju estrādē

Engures vidusskola – 10.00 stadionā, ja līs – sporta zālē

Jaunpils pamatskola – 8.45 klasēs, 10.00 pagalmā

Zemgales vidusskola – 8.30 klasēs, 9.00 aktu zālē

Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola  – 10.00 pagalmā

Tukuma 3. pamatskola – 9.00 pagalmā

Cēres sākumskola  – 9.00

Džūkstes pamatskola – 8.30 klasēs, 9.00 pasākums

Irlavas pamatskola – 9.00 klasēs, 9.50 pasākums zālē

Kandavas Reģionālā pamatskola –      11.00

Lapmežciema pamatskola –9.00 pagalmā, ja līs – tautas namā

Pūres pamatskola  – 9.00 pagalmā

Smārdes pamatskola – 10.00

Tumes pamatskola –  8.30 klasēs, 9.00 pagalmā

Zantes pamatskola – 10.00 kultūras namā

Milzkalnes sākumskola – 9.00

Sēmes sākumskola – 1.-4. klasei – 8.30 pagalmā

Tukuma novada pamatskola «Spārni» – 10.00 pagalmā, 13.00 Lamiņu muižā

Tukuma Mūzikas skola – 14.00 pie skolas (ja lietus – zālē)

Tukuma Mākslas skola – 13.00 pagalmā

Kandavas Mākslu skola – 14.00 Sabiles ielā 12, pagalmā

Engures Mūzikas un mākslas skola – 12.00

 

