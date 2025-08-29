Gatavojoties Zinību dienai novadā

Un, lūk, lai arī Brīvības laukumā notiek pārbūves darbi un posmā no Dārza ielas līdz Brīvības laukumam slēgta arī Lielā iela, sākoties jaunajam mācību gadam, laikā no 7.30 līdz 8.30 automašīnas varēs izmantot Lielo ielu, lai atvestu bērnus uz Tukuma 3. pamatskolu un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolu. Tālāk jāšķērso laukums Pils ielas virzienā, ievērojot atļauto ātrumu, – 5 km/h. Vēl tiek ierīkots stāvlaukums pie Tukuma 2. vidusskolas Raudas ielas pusē, bet šie darbi nokļūšanu uz skolu neietekmēšot.
Vairāk par preses konferencē runāto, to skaitā aktuālajiem būvdarbiem skolā – ŠEIT======>>>>>
Zinību dienas pasākumi:
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija – 10.00 zem vecajiem ozoliem
Tukuma 2. vidusskola – 10.00 pie ieejas skolā
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola – 10.00 Ozolāju estrādē
Engures vidusskola – 10.00 stadionā, ja līs – sporta zālē
Jaunpils pamatskola – 8.45 klasēs, 10.00 pagalmā
Zemgales vidusskola – 8.30 klasēs, 9.00 aktu zālē
Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola – 10.00 pagalmā
Tukuma 3. pamatskola – 9.00 pagalmā
Cēres sākumskola – 9.00
Džūkstes pamatskola – 8.30 klasēs, 9.00 pasākums
Irlavas pamatskola – 9.00 klasēs, 9.50 pasākums zālē
Kandavas Reģionālā pamatskola – 11.00
Lapmežciema pamatskola –9.00 pagalmā, ja līs – tautas namā
Pūres pamatskola – 9.00 pagalmā
Smārdes pamatskola – 10.00
Tumes pamatskola – 8.30 klasēs, 9.00 pagalmā
Zantes pamatskola – 10.00 kultūras namā
Milzkalnes sākumskola – 9.00
Sēmes sākumskola – 1.-4. klasei – 8.30 pagalmā
Tukuma novada pamatskola «Spārni» – 10.00 pagalmā, 13.00 Lamiņu muižā
Tukuma Mūzikas skola – 14.00 pie skolas (ja lietus – zālē)
Tukuma Mākslas skola – 13.00 pagalmā
Kandavas Mākslu skola – 14.00 Sabiles ielā 12, pagalmā
Engures Mūzikas un mākslas skola – 12.00
