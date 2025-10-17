Attēlam ir ilustratīva nozīme

Dzelzceļa remontdarbu laikā – vairākas izmaiņas autobusu kustībā

ATD informē, ka sakarā ar kontakttīklu modernizācijas remontdarbiem Tukuma dzelzceļa līnijā, kā rezultātā no 17. oktobra līdz 5. novembrim pasažieri posmā Ķemeri-Asari tiks pārvadāti ar Vivi nodrošinātiem autobusiem, no 20. oktobra tiks veiktas izmaiņas atsevišķos autobusu maršrutos un atklāts jauns autobusu maršruts Dubulti-Tukums. Minētās izmaiņas veiktas, pateicoties pārvadātāja Tukuma auto atsaucībai.

17.10.2025.

Uz laiku tiek atklāts jauns reģionālās nozīmes maršruts Nr.7019 Dubulti-Tukums ar reisiem:

  • Plkst. 16.40 no Autoosta (pie Tukuma AO) līdz Dubultu stacijai ar izpildi darba dienās (pieskaņots vilcienam plkst. 17.39 no Dubultiem uz Rīgu);

  • Plkst. 17.10 no Autoosta (pie Tukuma AO) līdz Dubultu stacijai ar izpildi darba dienās (pieskaņots vilcienam plkst. 18.08 no Dubultiem uz Rīgu);

  • Plkst. 17.45 no Dubultu stacijas līdz Tukumam ar izpildi darba dienās (pieskaņots vilcienam plkst. 17.00 no Rīgas līdz Dubultiem);

  • Plkst. 18.15 no Dubultu stacijas līdz Tukumam ar izpildi darba dienās (pieskaņots vilcienam plkst. 17.30 no Rīgas līdz Dubultiem).

Minētos reisus izpildīts pārvadātājs Tukuma auto.

Papildus izmaiņas

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7041 Rīga-Pūre-Talsi-Valdemārpils-Dundaga:

  • Reiss plkst.17.30 no Rīgas ar izpildi darba dienās, veiks iebraucienu Tukumā pie pieturas “Autoosta (Pie Tukuma AO)” plkst.18.39;

  • Reiss plkst.6.05 no Talsiem ar izpildi darba dienās, veiks iebraucienu Tukumā pie pieturas “Autoosta (Pie Tukuma AO)” plkst.6.58.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7990 Rīga – Stende-Talsi:

  • Reiss plkst.16.40 no Rīgas ar izpildi darba dienās, veiks iebraucienu Tukumā pie pieturas “Autoosta (Pie Tukuma AO)” plkst.17.51;

  • Reiss plkst.6.30 no Talsiem ar izpildi darba dienās, veiks iebraucienu Tukumā pie pieturas “Autoosta (Pie Tukuma AO)”plkst. 7.44.

Tāpat no 21.oktobra tiks veiktas izmaiņas komerciālajā maršrutā Nr.K7955, kur:

  • Reiss plkst. 09.00 no Rīgas SAO veikts iebraucienu Tukuma AO plkst. 10.05;

  • Reiss plkst. 19.10 no Rīgas SAO veiks iebraucienu Tukuma AO plkst. 20.13;

  • Reiss plkst. 13.00 no Ventspils AO veiks iebraucienu Tukuma AO plkst. 14.55;

  • Reiss plkst. 19.30 no Ventspils AO veiks iebraucienu Tukuma AO plkst. 21.25.

