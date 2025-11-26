Aktuāli

Brīdina par snigšanu un slideniem ceļiem

Kā informē Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, tuvākajā diennaktī Latvijā gaidām snigšana un apledos ceļi.

26.-27.11.2025. nakts vidū snigšana dienvidaustrumu rajonos pāries atkalā jeb sasalstošā lietū – uz ceļiem, vadiem, koku zariem un citām virsmām veidosies ļoti stiprs apledojums. Atkala mitēsies ceturtdienas priekšpusdienas stundās.
26.11.2025. pēcpusdienā Latvijas dienvidaustrumu rajonus sasniegs plaša nokrišņu zona. 26.11. vakarā un 27.11. naktī gaidāma stipra snigšana ar sniega segas pieaugumu 5-9 cm. Aicinām satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem – atsevišķi ceļu posmi būs slideni, apsniguši, kā arī redzamība snigšanas laikā pasliktināsies!
27.11.2025. no rīta, nokrišņu zonai turpinot šķērsot Latviju, vietām centrālajos un austrumu rajonos sniega sega palielināsies par 5 cm. Aicinām satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem – atsevišķi ceļu posmi būs slideni, apsniguši, kā arī redzamība snigšanas laikā pasliktināsies!
