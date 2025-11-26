Brīdina par snigšanu un slideniem ceļiem

26.-27.11.2025. nakts vidū snigšana dienvidaustrumu rajonos pāries atkalā jeb sasalstošā lietū – uz ceļiem, vadiem, koku zariem un citām virsmām veidosies ļoti stiprs apledojums. Atkala mitēsies ceturtdienas priekšpusdienas stundās.
26.11.2025. pēcpusdienā Latvijas dienvidaustrumu rajonus sasniegs plaša nokrišņu zona. 26.11. vakarā un 27.11. naktī gaidāma stipra snigšana ar sniega segas pieaugumu 5-9 cm. Aicinām satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem – atsevišķi ceļu posmi būs slideni, apsniguši, kā arī redzamība snigšanas laikā pasliktināsies!
27.11.2025. no rīta, nokrišņu zonai turpinot šķērsot Latviju, vietām centrālajos un austrumu rajonos sniega sega palielināsies par 5 cm. Aicinām satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem – atsevišķi ceļu posmi būs slideni, apsniguši, kā arī redzamība snigšanas laikā pasliktināsies!
Vairāk lasām===>>>
Līdzīgi raksti
-
26.novembrī visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumu
-
Turpinās testēšanas nedēļa. Aicina pārbaudīties
-
Autovadītāju ievērībai: šorīt daudzviet Latvijā autoceļi sniegoti un apledo, strādā 113 ziemas tehnikas vienības
-
Aicina pastāstīt savas dzimtas stāstus!
-
Kam 18. novembrī pasniegs Tukuma novada apbalvojumus?
Nav vēl komentāru.