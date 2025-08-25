Autovadītāju ievērībai: visvairāk būvdarbu ir uz valsts reģionālajiem autoceļiem

Valsts autoceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona, lielākā daļa no darbiem ir uz reģionālajiem ceļiem, kur darbu dēļ 23 posmos ir samazināts atļautais braukšanas ātrums un daudzviet ieviesta reversā kustība.
Kopumā būvdarbi notiek 60 valsts autoceļu posmos, aicinām autovadītājus ievērot visus tajos noteiktos ierobežojumus.
Atgādinām arī ka, iebraucot Rīgā no Ķekavas puses, jārēķinās ar papildu laiku ceļā saistībā ar gājēju tuneļa un Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbiem.
Dodoties ceļā, aicinām ieskatīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā, kur atrodama informācija par visiem aktuālajiem ierobežojumiem uz valsts autoceļiem, un izplānot labākos maršrutus, lai nokļūtu galamērķī.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šosejas (A2) posmā no Grundzāles līdz Lācupiem viens luksofora posmi, platuma ierobežojums 3,5 metri. Paredzamais remontposmu šķērsošanas laiks aptuveni 45 minūtes;
- Daugavpils šosejas (A6) posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei viens luksoforu posms, reversā kustība bez luksoforiem, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Ludzas četri luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Rušenicas līdz Lubāniem divi luksoforu posmi. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes;
- uz Daugavpils apvedceļa (A14) un A14 posmā līdz Sventei trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Litenes līdz Balviem līdz sešos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību, ātruma ierobežojums līdz 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Aglonas līdz Eikša ezeram divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks līdz pusstundai;
- autoceļa Svente–Lietuvas robeža (Subate) (P70) posmā no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste–Ilze–Vitkušķi (V702) četri luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;
- autoceļa Koknese–Ērgļi (P79) posmā no Kokneses līdz Vecbebriem seši luksofora posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) posmā no Kaltenes līdz Upesgrīvai viens luksofors posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.
Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs
