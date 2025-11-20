Autovadītāju ievērībai: šorīt daudzviet Latvijā autoceļi sniegoti un apledo, strādā 113 ziemas tehnikas vienības

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šoseja (A2) no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei;
- Valmieras šoseja (A3) no Murjāņiem līdz Strenčiem;
- Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šosejas (A6) no Aiviekstes tilta līdz Daugavpilij;
- Bauskas šoseja (A7) visā posmā;
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Cieceres līdz Kalvenei;
- Ventspils šosejas (A10) no Rīgas līdz Kūdrai;
- Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) visā posmā;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Rušeņicai un no Špoģiem līdz Modumiem;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas, Gulbenes, Limbažu un Valkas apkārtni.
Aicinām autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.
Nav vēl komentāru.