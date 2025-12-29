Autovadītāju ievērībai: sniegs, putenis un apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu; strādā 196 ziemas tehnikas vienības

Īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei;
Uz reģionālajiem autoceļiem īpaši apgrūtināta braukšana ir Saldus apkārtnē
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam un no Zvejniekciema stacijas līdz Tūjas krustojumam;
- Vidzemes šoseja (A2) visā posmā;
- Valmieras šoseja (A3) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš (A4) un (A5) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) visā posmā;
- Bauskas šoseja no Dzimtmisas līdz Grenctālei
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un no Cieceres līdz Grobiņai;
- Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Tukuma līdz Ventspilij;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
- šoseja Tīnūži-Koknese (P80) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā izņemot Gulbenes, Daugavpils un Tukuma apkārtnēs.
Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem kurus lieto lielākais lietotāju skaits.
Aicinām autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
