Aktuāli

Arī Tukumā un Kandavā varēs nodot vecās riepas

Līdz 12. decembrim vairākās vietās Latvijā notiks vides akcija “Dod riepām otru dzīvi”, kuras laikā bez maksas būs iespējams nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas, informēja atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums AS “AJ Power Recycling”.

ntz.lv 28.10.2025 0

Akcijas laikā no vienas automašīnas būs iespējams nodot četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem. Iebraucot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, var tikt reģistrēts automašīnas numurs, kā arī iedzīvotājiem jābūt gataviem uzrādīt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību.

Vides akcija dažādos laikos notiks Jēkabpilī, Kuldīgā, Ogrē, Skrīveros, Koknesē, Lielvārdē, Madlienā, Tukumā, Talsos un Kandavā.

Pie mums,  SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos riepas varēs nodot no 21. novembra līdz 22. novembrim Tukumā,  no 28. novembra līdz 29. novembrim Kandavā, Daigones ielā 20.

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti