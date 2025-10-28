Arī Tukumā un Kandavā varēs nodot vecās riepas

Akcijas laikā no vienas automašīnas būs iespējams nodot četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem. Iebraucot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, var tikt reģistrēts automašīnas numurs, kā arī iedzīvotājiem jābūt gataviem uzrādīt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību.
Vides akcija dažādos laikos notiks Jēkabpilī, Kuldīgā, Ogrē, Skrīveros, Koknesē, Lielvārdē, Madlienā, Tukumā, Talsos un Kandavā.
Pie mums, SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos riepas varēs nodot no 21. novembra līdz 22. novembrim Tukumā, no 28. novembra līdz 29. novembrim Kandavā, Daigones ielā 20.
Līdzīgi raksti
-
Sievietes uzņēmējas no Tukuma pilsētas un novada aicinātas piedalīties pētījumā
-
Vēl var paspēt nobalsot par novadniekiem – konkursa «Sējējs» nominantiem
-
Vēl var pieteikties informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājumā «Bebr[a]s»
-
Dzelzceļa remontdarbu laikā – vairākas izmaiņas autobusu kustībā
-
Šķērsot Krievijas un Baltkrievijas robežu – tikai pēc reģistrācijas elektroniskās rindas rezervācijas sistēmā
Nav vēl komentāru.