Apkopota informācija par lietavu un salnu radītajiem postījumiem līdz 4. augustam

Lauksaimnieki pieteikumus iesniedza LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) un mobilajā lietotnē, norādot lauku numurus, kultūraugus, platību apmērus un postījumu intensitāti. Būtiska nozīme izvērtēšanā ir fotoattēliem ar ģeotelpiskajām koordinātēm, kas ļauj precīzi novērtēt zaudējumus.
Postījumu sadalījums pa kultūraugu grupām:
- Augļkopība un ogulāji (ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši, upenes, avenes, zemenes, krūmcidonijas, dzērvenes, aronijas u.c.)
- Graudkopība un lauksaimniecības kultūras (kvieši, mieži, auzas, rudzi, tritikāle, zirņi, griķi, rapsis u.c.)
- Dārzeņkopība un pārējās kultūras (kartupeļi, gurķi, sīpoli, bietes, kabači, ķirbji, cukīni, patisoni u.c.)
Ņemot vērā, ka radušos zaudējumus šobrīd vēl nav iespējams pilnībā novērtēt, pieteikšanās par radītajiem postījumiem būs atvērta arī turpmāk, nenosakot konkrētu termiņu. Tādejādi lauksaimnieki, kuru platības cietušas vēlāk vai kuriem nepieciešams papildināt informāciju, to varēs ērti izdarīt arī pēc augustā.
Informāciju iespējams iesniegt:
- LAD mobilajā lietotnē sadaļā “Postījumi”, izvēloties “Lietavu pieteikums” vai “Salnu pieteikums”;
- Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) sadaļā “Citi pieteikumi”, kur jāizvēlas atbilstošā tēma un jāaizpilda informācija par katru cietušo lauku.
Nav vēl komentāru.