«Aizved mani!» – “Uzņēmēji mieram” uzsāk ziedojumu kampaņu ievainoto Ukrainas karavīru evakuācijai no frontes

Kampaņas centrā ir laiks, jo katra minūte frontē var izšķirt cilvēka dzīvību. Smago kauju dēļ daudzi karavīri ir spiesti stundām un pat dienām atrasties ierakumos, gaidot palīdzību, kas nereti līdz viņiem nenonāk laikus. Kampaņa “Aizved mani!” pievērš sabiedrības uzmanību šai realitātei un aicina rīkoties tagad.
Ziedošanas kampaņa “Aizved mani!” tiek uzsākta 17. decembrī. Tās ideju iedvesmojis Ukrainas frontē ievainota karavīra stāsts par stundām, kas pavadītas ierakumā, gaidot palīdzību. Šo pieredzi simboliski ataino kampaņas video, kurā skan latviešu komponista Ulda Marhilēviča 1997. gada dziesma “Lūgums” jaunā skanējumā. Kā norāda komponists, dziesma vienmēr bijusi par trauslumu un vēlmi tikt sadzirdētam, bet kara apstākļos tā pārtop par karavīra lūgumu pēc elementārām tiesībām dzīvot.
NATO valstīs ievēro tā saukto zelta stundas principu 10–1–2, kas paredz 10 minūtes pirmās palīdzības sniegšanai, vienu stundu kvalificētai medicīniskajai palīdzībai un divas stundas specializētai ārstēšanai. Tomēr frontes līnijas apstākļos šādu standartu ievērošana bieži nav iespējama intensīvas apšaudes, dronu draudi un iznīcināta infrastruktūra ievērojami kavē gan mediķu piekļuvi, gan ievainoto evakuāciju.
Evakuācijas ceļš no frontes līnijas līdz brigādes medicīniskās rotas punktam var sasniegt līdz 20 kilometriem un atkarībā no taktiskās situācijas ilgt 24 stundas vai pat ilgāk. Šajā laikā ievainotā izdzīvošana lielā mērā ir atkarīga no pareizi sniegtas pirmsslimnīcas palīdzības. Apstākļos, kad evakuācija no frontes līnijas var ilgt diennakti vai pat ilgāk, katrs ieguldījums evakuācijas ātruma palielināšanā tieši nozīmē izglābtas dzīvības.
“Kā norāda militārās medicīnas un evakuācijas eksperti, pašlaik Ukrainas frontē aptuveni puse no visiem ievainojumiem ir akūtas traumas, bet otra puse šautas brūces ar šķembām. Lodveida ievainojumi un amputācijas veido salīdzinoši nelielu daļu, taču tieši šķembu radītās traumas un masīva asiņošana prasa visātrāko iespējamo medicīnisko reakciju. Kamēr mēs šodien esam šeit zem mierīgām debesīm, draugu un ģimenes lokā, Ukrainas aizstāvji Kupjanskā cīnās par tikko atbrīvotās pilsētas teritoriju, Pokrovskā lej asinis par katru milimetru zemes, bet Slovjanskā un Kramatorskā pateicas Dievam par katru jaunu saullēktu. Šobrīd, kad pasaule cer uz iespējamu mieru, mums jāapzinās – palīdzība ir vajadzīga tagad. Pilsētas tiek bombardētas tagad, Eiropas robeža ir jāaizstāv katru dienu, un ievainotie karavīri ir jāevakuē pēc iespējas ātrāk. 24. decembrī, kad pasaule svinēs svētkus, ritēs jau 1400. diena karam, ko uzsāka Kremļa režīms un ko ar savām dzīvībām aizstāv Ukrainas varoņi. Turpinām pildīt mūsu vēsturisko misiju visi kopā!” sacīja fonda “Uzņēmēji mieram” vadītāja Laura Skrodele.
Par kampaņas galveno mediju partneri kļuvis TV3 Group Latvija, kas kopš kara sākuma konsekventi atbalsta Ukrainu gan ar savu redakcionālo pozīciju, gan saturu.
“TV3 Group Latvija kopš kara sākuma stāv Ukrainas pusē, gan ar skaidru pozīciju, gan ar saturu, kas ļauj sabiedrībai saprast, ko nozīmē dzīvot karā. Mēs slēdzām Krievijas televīzijas kanālus, nodrošinājām Ukrainas ziņu pārraižu translāciju Baltijā un joprojām stāstām par cilvēku ikdienu dokumentālajos sižetos, ko sagatavojuši mūsu žurnālisti tieši no frontes zonas. Kā medijam mūsu pienākums ir ne tikai informēt, bet arī aicināt sabiedrību rīkoties, tāpēc atbalstām biedrības “Uzņēmēji mieram” kampaņu “Aizved mani”, nodrošinot tās redzamību mūsu platformās, lai ikviens var sniegt atbalstu un palīdzēt droši nogādāt mājās ievainotos Ukrainas karavīrus,” norāda TV3 Group Latvija vadītāja Ginta Salmane.
Kampaņas laikā savāktie līdzekļi tiks novirzīti evakuācijas transportlīdzekļiem, droniem ievainoto atrašanai un drošu evakuācijas maršrutu plānošanai, kā arī frontes mediķu aprīkojumam un tehnoloģijām, kas ļauj sniegt palīdzību tiešā apšaudes tuvumā.
Ziedot aicināts ikviens – privātpersonas, uzņēmumi un Latvijas diaspora ārvalstīs. Uzņēmumiem ir iespēja noslēgt ziedojuma līgumu un saņemt apliecinājumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai. Ziedojumus var veikt tiešsaistē vietnē www.aizvedmani.lv vai pārskaitīt uz fonda “Uzņēmēji mieram” kontu.
Fonds “Uzņēmēji mieram” izveidots 2022. gadā kā Latvijas uzņēmēju brīvprātīga iniciatīva mērķtiecīga un praktiska atbalsta sniegšanai Ukrainai. Fonds sadarbojas ar Ukrainas militārajām un civilajām struktūrām un darbojas pēc principa – tiek darīts tikai tas, kas frontē ir reāli nepieciešams. Līdz šim fonds ir piegādājis transportu, aprīkojumu, tehnoloģijas un sniedzis atbalstu infrastruktūras atjaunošanai, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas uzņēmēju atbalsta punktiem Ukrainai.
Kampaņas “Aizved mani” izveidē iesaistījušies Latvijas radošie profesionāļi, militārās drošības un tehnoloģiju eksperti, komunikācijas stratēģi un brīvprātīgie. Visi komandas locekļi strādā bez atlīdzības. Kampaņas komandas un partneru saraksts tiks publicēts pēc galīgās apstiprināšanas.
Kampaņa tapusi sadarbībā ar radošo aģentūru “McCANN Rīga” un stratēģijas aģentūru “White Label”
Līdzīgi raksti
-
Vairāk nekā 140 grants autoceļu posmos iestājies šķīdonis, tostarp Tukuma novadā
-
Tukuma novadā noteikta 3% nekustamā īpašuma nodokļa likme par ekspluatācijā nenodotām būvēm
-
Latvijas Kultūras akadēmija kopā ar “Satori” aicina Latvijas augstskolu studentus piedalīties eseju konkursā
-
Smārdē un Lapmežciemā būs Zemessardzes mācības
-
No 14. decembra jauns vilcienu kustības ziemas sezonas saraksts
Nav vēl komentāru.