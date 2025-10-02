Aicina piedalīties konkursā „Grāmatas stāsts – mūsu stāsts”

Konkursa mērķis – popularizēt latviešu valodu un celt valodas prestižu, veicināt skolēnu lasītprasmi un lasītprieku, kā arī izzināt latviešu grāmatniecības piecsimtgadi un ciklu “Latviešu grāmatai 500”.
Konkurss, kā ierasts, norisināsies no 26. septembra līdz 18. novembrim. No katras skolas deviņus labākos darbus (detektīvus, domrakstus, dzeju, esejas un zīmējumus) gaidīsim e-pastā evd@valoda.lv vai Latviešu valodas aģentūrā (Rīgā, Meistaru ielā 10–401, LV-1050) ar norādi „Radošo darbu konkursam” līdz š. g. 18. novembrim.
Literārie darbi jāiesniedz latviešu valodā. Ja literāro darbu iesniedz rokrakstā, tad tas jāiesūta arī datorrakstā Word formātā. Darbs ir jāveic patstāvīgi. Aizliegts izmantot un iesniegt mākslīgā intelekta ģenerētus tekstus un veidotus attēlus.
Konkursa „ Grāmatas stāsts – mūsu stāsts” nolikums atrodams Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietnē www.valoda.lv.
Labāko darbu autorus paziņosim Dzimtās valodas dienā (2026. gada 21. februārī).
Arī šoreiz labākie skolēnu radošie darbi tiks apkopoti un izdoti grāmatā, turpinot skolēnu radošo darbu sēriju. Šajā sērijā jau iznākušas astoņpadsmit grāmatas, kuras brīvpieejā skatāmas, lasāmas un klausāmas Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietnē: https://valoda.lv/projekti/skolenu-radoso-darbu-konkursi/.
Pagājušā gada konkursa darbu grāmata „Vārds, kas mīl, vārds, kas nogalina” un kartītes “Mīļojošie vārdi. Tu man patīc, Tu man ar’” nāks klajā novembrī.
loti interesants konkurss skolenu izteeles un radosuma veicinasanai...loti interesanti iepriekseejie temati..atliek novelet lai lido doma zelta sparniem..pie lasiitajiem.