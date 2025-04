Aicina uz Mātes dienas festivālu

“Tā ir svētku un lutināšanas diena dažādu paaudžu mammām. Esam ievērojuši, ka mammas uz šo pasākumu mēdz ierasties kopā – mammu draudzeņu bariņos vai mammas ar savām mammām, vīramātēm vai citām sev mīļām mammām,” novērojumos dalās vecāku organizācijas “Mammām un Tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Svētku koncertā uzstāsies Ance Krauze, “Melo-M” un citi mākslinieki

Mammām par godu sarūpēts svētku koncerts, kurā uzstāsies dziedātāja Ance Krauze, grupa “Melo-M”, ukraiņu dziedātāja Viktorija Prituļaka, grupas “Sudden Lights” solists Andrejs Reinis Zitmanis un grupas “Dzelzs Vilks” solists Juris Kaukulis. Skatuves programmu vadīs aktieris Lauris Subatnieks un vecāku organizācijas “Mammām un Tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Skatuves programmas ietvaros notiks arī ikgadējā Mammu sapulce ar tēmu – ko mammas par sevi nestāsta. Tajā ierasti piedalās sabiedrībā zināmas mammas un speciālisti, un sapulce būs skatāma arī tiešraidē.

Balvu fonds mammām pārsniedz 3700 eiro

“Kā katru gadu, arī šoreiz notiks balvu izloze uz Lielā Laimes rata – dalība tajā ir bez maksas. Šī aktivitāte norisinās uz skatuves un kļuvusi par skaistu odziņu – balvas ir vērtīgas, un Mātes dienas festivāla rīkotājkomanda ir īpaši piedomājusi, ko likt izlozē, lai mammas būtu no sirds priecīgas,” stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa. Viņa atklāj, ka šogad kopējā balvu fonda vērtība pārsniedz 3700 eiro un galvenajā balvā būs viedtālrunis “Galaxy Flip6”. Papildu šim visam jau tradicionāli mammām dāvanā – egļu stādi no Latvijas valsts mežiem.

Garšvielu, ķermeņa skrubju un citas meistarklases – arī bez maksas

Dienas garumā mammas varēs ļauties sevis lutināšanai – saņemt skaistumkopšanas un stila konsultācijas no “Unastyle” un “Kolonna”, relaksēties “Borealis” masāžas krēslos un “Spilvenu nama” gultā, uzzināt jaunumus “Izdevniecības Rīgas Viļņi” lasītavā. Tāpat varēs izbaudīt “Akvile” bezalkoholiskos kokteiļus, Katalonijas vīnus no “Raim.lv”, “Rimi” smūtijus, kā arī “Skrīveru” saldumus. Būs arī iespēja bez maksas piedalīties tematiskās meistarklasēs. Piemēram, notiks “Manas garšas” rīkotā garšvielu meistarklase, kurā no vairāk nekā 30 veidu garšvielām būs iespēja radīt jaunas, unikālas garšu buķetes. “Latvian Aroma-Essence” rīkotajā ķermeņa skrubju meistarklasē varēs pagatavot savu 100 % dabīgo ķermeņa skrubi uz cukura vai sāls bāzes. Meistarklasi vadīs aromterapeite, augu pazinēja Inga Nemše. Būs arī iespēja izpausties gleznošanā talantīgu mākslinieku vadībā! Mākslas meistarklasi vadīs “Felline Studio Art&Wine”.

Mātes dienas festivāla ietvaros būs iespēja apskatīt foto izstādi “Vecāki – vienlīdzīgas iespējas”, ko veidojusi vecāku organizācija “Mammām un Tētiem” sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un Zviedru institūtu.

Jaunākajai informācijai par Mātes dienas festivālu iespējams sekot līdzi ģimenes portālā www.mammamuntetiem.lv un Instagram kontā @MatesDiena. Mātes dienas festivālu apdrošina BALTA, festivāla informatīvais atbalstītājs – žurnāls “JaunsOK”. Mātes dienas festivālu līdzfinansē Labklājības ministrija un Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Par “Mammām un Tētiem” festivālu sēriju

Gadu no gada vecāku organizācija “Mammām un Tētiem” rīko vairākus festivālus – par godu katram ģimenes loceklim. Šī gada visu festivālu vienojošā tēma – “Ģimenes spogulis. Ko tajā redzam?” – aicinās paskatīties uz sevi ar mīlestību un lepnumu un sajust, ka vērtības veidojas tieši ģimenē. Festivālu sēriju atklāj Mātes dienas festivāls – mammu kopābūšanai un atpūtai; tā norises laiks un vieta: svētdien, 11. maijā, no plkst. 12.00 līdz 17.00 Rīgā, “Hanzas peronā”. Jūnijā notiks Bērnu dienas festivāls – bērnu godināšanai. Šie ir bērnus un jauniešus godinoši svētki, atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un mācību gada noslēgumu. Bērnu dienas festivāls norisināsies Rīgas sirdī – Doma laukumā, svētdienā, 1. jūnijā, no plkst. 11. līdz 17.00. Pasākumu sērijas turpinājumā – vecākajai paaudzei veltītais festivāls “Zelta ritmi” – iedvesmai dzīvot skaisti ikvienā vecumā. Pirmo reizi šis festivāls notiks ne vien Rīgā, bet arī reģionos. “Zelta ritmi” Siguldas novadā, Morē: svētdien, 15. jūnijā, no plkst. 12.00 līdz 17.00; Tukuma novadā, Kandavā: svētdien, 27. jūlijā, no plkst. 12.00 līdz 17.00; Rīgā: svētdien, 10. augustā, no plkst. 11.00 līdz 16.00 skvērā aiz Nacionālā mākslas muzeja. Festivālu sezona noslēgsies septembrī, kad notiks Tēva dienas gājiens un festivāls – jampadracis ar tētiem. Pasākuma norises laiks un vieta: svētdien, 14. septembrī, no plkst. 12.00 līdz 16.00 Rīgā, Vērmanes dārzā; pasākums sāksies ar tētus godinošu svētku gājienu pa Brīvības ielu plkst. 12.00 no Brīvības pieminekļa. Apmeklējums un aktivitātes visos “Mammām un Tētiem” festivālos – bez maksas.