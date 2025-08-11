Aicina sievietes virs 40 gadiem apgūt digitālās prasmes projektā “No Digifear”

Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas formu: https://forms.gle/VFWh2ZUqtVaVRGr38
Projekta “No Digifear” (tiešais tulkojums no angļu valodas “bez digitālajām bailēm”) mērķis ir veicināt sieviešu vecumā virs 40 gadiem digitālo prasmju attīstību Latvijā un Zviedrijā, tādējādi stiprinot konkurētspēju mūsdienu darba tirgū, veicinot pārliecinātību un drošību digitālajā vidē. Dalībnieces sagaida sešu mēnešu gara pieredzes programma, tiešsaistes apmācības par dažādiem digitālajiem rīkiem, individuālas konsultācijas par sev interesējošiem jautājumiem, kompetences celšana un zināšanas no vairākiem nozares speciālistiem, kā arī starptautiska un atbalstoša sieviešu kopiena. Programma notiks angļu valodā, taču atsevišķas individuālās konsultācijas būs pieejamas arī latviešu valodā.
Biedrības “Impact Hub” valdes locekle Zane Feldmane uzsver, ka dalībai priekšzināšanas nav nepieciešamas: “Statistika norāda, ka sievietes vecumā virs 40 gadiem sastopas ar būtiskiem izaicinājumiem digitālo prasmju jomā – Latvijā tikai ap 53% sieviešu ir pamata digitālās zināšanas, un šis rādītājs vecākās vecuma grupās vēl vairāk samazinās. Ar “No Digifear” mēs vēlamies šo situāciju mainīt, piedāvājot praktiskas mācības un atbalstu, kas palīdzēs sievietēm iegūt pārliecību par savām spējām, paplašināt profesionālās iespējas un justies droši digitālajā laikmetā. Mācību grafiks būs elastīgs un viegli iekļausies ikdienā, kā arī mācību noslēgumā būs iespēja saņemt sertifikātu par apgūtajām prasmēm.”
Projekts norisināsies divos ciklos, un pirmais cikls tiks atklāts ar divu dienu pasākumu Zviedrijā no 17. līdz 19. oktobrim, kurā vienkopus tiksies 40 dalībnieces no Latvijas un Zviedrijas, lai veidotu kopienu, piedalītos dažādos radošos semināros un darbnīcās. Turpmākajā projekta gaitā no oktobra līdz aprīlim notiks tiešsaistes sesijas ar dažādiem ekspertiem par 12 tēmām jeb moduļiem, piemēram, satura veidošanu sociālajos tīklos, “LinkedIn”, “Canva”, “ChatGPT”, u.c., to pielietošanu ikdienā un profesionālajā vidē, turklāt būs iespējams ar ekspertiem konsultēties arī individuāli vai grupās. Papildus dalībniecēm būs iespēja izvēlēties vienu no četriem izaicinājumiem, lai padziļinātu savas zināšanas un prasmes konkrētā jomā. Pirmais cikls tiks noslēgts 2026. gada aprīlī.
Projekta vienā ciklā tiks uzņemtas 20 dalībnieces no Latvijas un 20 dalībnieces no Zviedrijas. Pieteikšanās atvērta līdz 12. septembrim. Dalība programmā, tai skaitā ceļošana, ir bez maksas. Vairāk informācijas un pieteikšanās pieejama mājaslapā un biedrības “Impact Hub” sociālajos tīklos “Facebook”, “Instagram” un “Linkedin”.
Programmu īsteno “STARTcentrum” (Zviedrija) un biedrība “Impact Hub” (Latvija). Projektu finansē Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam un līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta nr. CB0800456
