Aicina pieteikties novadniekiem – barikāžu dalībniekiem

Uz koncertu tiek aicināti 1991. gada barikāžu dalībnieki un viņu tuvinieki no visiem Latvijas novadiem. Lai Tukuma novads varētu nodrošināt ielūgumus un nepieciešamo transportu uz Rīgu, pašvaldība aicina barikāžu dalībniekus un viņu tuviniekus līdz šī gada 20. novembrim pieteikties, rakstot uz e-pastu: aiga.priede@tukums.lv
