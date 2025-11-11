Aktuāli

Aicina pieteikties novadniekiem – barikāžu dalībniekiem

2026. gada janvārī apritēs 35 gadi kopš 1991. gada barikādēm. Godinot šo notikumu, visā Latvijā norisināsies atceres pasākumi, tostarp svētku koncerts «Mēs nosargājām Latviju», kas notiks svētdien, 2026. gada 18. janvārī, 15.00 Ķīpsalas izstāžu hallē, Rīgā.

ntz.lv 11.11.2025 0

Uz koncertu tiek aicināti 1991. gada barikāžu dalībnieki un viņu tuvinieki no visiem Latvijas novadiem. Lai Tukuma novads varētu nodrošināt ielūgumus un nepieciešamo transportu uz Rīgu, pašvaldība aicina barikāžu dalībniekus un viņu tuviniekus līdz šī gada 20. novembrim pieteikties, rakstot uz e-pastu: aiga.priede@tukums.lv

Atslēgvārdi: ,

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti