Aicina pastāstīt savas dzimtas stāstus!

Daudzu dzimtu pieredzes joprojām ir maz dokumentētas, lai gan tieši tās veido būtisku Latvijas vēstures daļu, kuru nepieciešams saglabāt, kamēr tas vēl ir iespējams. Kara un okupācijas gadu fakti ir zināmi un aprakstīti, taču tie vieni paši neveido pilnu priekšstatu par laikmeta patieso seju – to atklāj tikai personiskās liecības, kas katrai ģimenei ir unikālas un neatkārtojamas. Šajos stāstos var iezīmēties viss laikmeta sarežģījums, piemēram, brāļu nonākšana pretējās frontēs vai cilvēku pazušana bez pēdām, tikai daudzus gadus vēlāk atklājot, ka viņi mainījuši uzvārdus un pārtraukuši saziņu, lai pasargātu savējos no izsūtīšanas.
Darbs pie filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kas ilga sešus gadus, īpaši izgaismoja šo problēmu. Lai gan filmas sākotnējā iecere bija citāda, plašais pētnieciskais process pamazām izvirzīja priekšplānā vienu spilgtu personību – Dzidru Uztupi-Karamiševu. Pētot Dzidras attiecības ar brāli, kurš pēc kara dzīvoja ārzemēs un kura liktenis ģimenei ilgstoši bija neskaidrs, pierādīja, cik liela vērtība ir personiskajiem stāstiem.
“Veidojot filmu, arvien skaidrāk sapratu, cik trausla ir mūsu kolektīvā atmiņa. Pat vienas ģimenes ietvaros mēdz pastāvēt atšķirīgas versijas par dzimtas pagātni. Daži stāsti saglabājas nejauši, bet daudz kas diemžēl izzūd. Mēs katrs esam kā viens puzles gabals Latvijas stāstā, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī puzle nepazūd,” uzsver filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” režisors Dzintars Dreibergs.
Atziņa organiski pārtapusi iniciatīvā “Salauzto dzimtu stāsti”, kas aicina sabiedrību dalīties ar savas dzimtas pieredzi kara vai okupācijas gados. Visi iesūtītie materiāli tiks nodoti Latvijas Okupācijas muzejam, kur tie kļūs par daļu no muzeja audiovizuālās krātuves un būs pieejami pētniekiem un sabiedrībai.
Filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kas balstīta uz patiesiem notikumiem, atklāj, kā 20. gadsimta vidū tapa sieviešu basketbola komanda TTT un kā tā kļuva par Eiropas un pasaules basketbola fenomenu, skatoties no pirmās komandas kapteines Dzidras Uztupes-Karamiševas perspektīvas. Filma atgādina, ka aiz katra lielā vēstures notikuma slēpjas cilvēku likteņi – sarežģīti, trausli un bieži vien maz zināmi. Tieši tādēļ tik būtiska ir vēsturiskās atmiņas saglabāšana, uz ko aicina arī iniciatīva “Salauzto dzimtu stāsti”.
Iniciatīvas organizatori uzsver, ka ikviens stāsts ir svarīgs – gan detalizēts atmiņu apraksts, gan daži teikumi. Stāstus iespējams iesūtīt gan rakstiskā, gan audio, gan video formātā e-pastā dzimtasstasti@gmail.com vai filmas sociālo mediju kontā (@tttlegenda).
