Aicina balsot par «Gada Eiropas cilvēks» Latvijā

Titula ieguvējs tiek noskaidrots sabiedrības balsojumā – balsojums ir veids, kā pateikt PALDIES cilvēkam, kurš šajā gadā saviem darbiem ir visvairāk veicinājis Eiropas un Latvijas integrāciju. Par sabiedrības izvirzītajiem 2025. Gada Eiropas cilvēks Latvijā TOP 10 līderiem: BALSO TE!
TOP 10 balsojums noritēs līdz 9. decembrim, kad tiks paziņots TOP 5. 2025. Gada Eiropas cilvēks Latvijā tiks paziņots 22. decembrī. Balsot drīkst vienu reizi pēc katra jaunā topa paziņojuma. TOP 10 balsojumā var izvirzīt arī citus titula kandidātus.
TOP10 kandidāti (minēti alfabētiskā secībā pēc vārda pirmā burta) un izvirzītāju sniegtie pamatojumi:
- Gatis Krūmiņš, vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks. “Dara ļoti daudz, lai iedrošinātu cilvēkus un skaidrotu, kā tagadne atšķiras no padomju laikiem. Izcils dezinformācijas apkarotājs. Mūsdienīga spēja kontekstualizēt. Brīnišķīgs, ļoti patīk viņā klausīties. Spēj aktuālām tēmām piesaistīt vēstures zināšanas. Saista pagātni, tagadni un nākotni, palīdzot saskatīt kopsakarības. Kā vēsturnieks palīdz saskatīt nākotnes skatu. Ar vēsu prātu vērtē un visu redz ilgtermiņa griezumā. Vērtē un skaidro, kā varam tikt no PSRS zampas ārā, kaut arī daži vēl tur ir aizķērušies. Neatkārtojams.”
- Ineta Ziemele, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese. “Ļoti ieinteresēta komunikācijā ar sabiedrību, skaidro plašākā kontekstā, mudina saredzēt kopsakarības. Liels ieguldījums Eiropas vērtību un citu pamatjautājumu skaidrošanā sabiedrībai. Guvusi plašu sabiedrības uzticību. Tiesiskuma vara un taisnīgums ir tas, kas ir vajadzīgs mūsu sabiedrībā. Kaut mums būtu vairāk tādu tiesnešu kā Ineta Ziemele. Ļoti cilvēciski skaidro Eiropas vērtības. Izcili atbilst balvai.”
- Inga Vasiļeva, XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības grupas vadītāja. “Eiropas kontekstā viena no tautas vērtībām ir tradīcijas, kas jāuztur dzīvas un jāattīsta – Inga to darīja Dziesmu svētkos. Beidzot centrā bija bērns, nevis diriģents, atbalstītājs vai kāds cits, turklāt – ikviens bērns. Šie bija iekļaujoši un saliedējoši svētki, koncertā pilnīgi dabīgi piedalījās nedzirdīgo koris, tika šķiroti atkritumi un visi savā starpā izturējās ar cieņu. Iekļautības aspekts ir tā vērts. Dzīvas Eiropas vērtības Latvijai ļoti svarīgas identitātes kontekstā. Par Eiropas vērtību integrāciju pasākuma konceptā un norisē, radot ieļaujošu vidi dažādām kopienām, vienlaikus stiprinot latviskā kultūrmantojuma izpratni jauniešu vidū.”
- Iluta Lāce, biedrības “Centrs MARTA” valdes locekle un direktore. “Šī gada skumjākais notikums bija populistu sadomātie murgi un pasaciņas par pretvardarbības konvenciju. Tieši no Ilutas šie “politiķi” nobijās visvairāk un atteicās viņai dot vārdu, jo zināja, ka viņa mītus atspēkos. Pazemojumiem un pat kaitniecībai spītējot, Iluta saglabā pozitīvu un profesionālu attieksmi. Iluta iedrošina un atbalsta jaunos kolēģus un darbiniekus, dod viņiem iespēju attīstīt un likt lietā savus talantus, strādājot sabiedrības labā. Paldies, Iluta, Tev un visai Tavai komandai par to, ko dariet to cilvēku atbalstam, kas to visvairāk ir pelnījuši!”
- Iveta Kažoka, domnīcas “Providus” vadošā pētniece. “Paldies, Ivetai, par to, ka visus sarežģītos Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumus izvilka uz saviem pleciem. Pirmā reize, kad sabiedrības pārstāvji tik dziļi analizē un seko līdzi lietderīgam ES finansējuma izmantojumam. Ar Ivetas palīdzību izdevās novērst dažu labu nelietderīgu naudas apgūšanu. Sistemātiski un nenogurstoši ar datiem un faktiem skaidro notiekošo. Milzīgs ieguldījums Eiropas vērtību stiprināšanā un labās pārvaldības prakses ieviešanā Latvijā daudzu gadu garumā. Fanātiska savā darbā. Ziedojas, stundām ilgi sēžot komisiju sēdēs. Mūža ieguldījuma dimensija.”
- Jurģis Cābulis, kora “Kamēr…” mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. “”Kamēr…” panākumi ir vienreizēji – šis ir pirmais koris, kurš četras reizes uzvarējis prestižajā Eiropas koru konkursā. Brīnišķīgs Latvijas vārda un skaņas nesējs Eiropā un visā pasaulē. Tikko Spānijā ieguva Eiropas kordziedāšanas augstāko balvu – “Grand Prix” trofeju. Jurģis apliecina, ka ar smagu darbu un profesionālu attieksmi varam būt Eiropas topa līderos. Kaut tā biežāk būtu arī citās jomās.”
- Juris Žagars, Dailes teātra direktors. “Juris Žagars Dailes teātri padarījis par Eiropas pērli. Spēj eksportēt mūsu kultūras jomu – Latvijas vārdu nest Eiropā, t.sk. prestižākajos teātru festivālos, piemēram, šogad Ruhrtrienale. Vienlaikus Dailes teātris ienes arī Eiropas vērtības Latvijas kultūrtelpā, t.sk. neērtās un sarežģītās tēmas. Paldies Jurim par to! Par Eiropas vadošo režisoru piesaisti Dailes teātrim. Tas dod izaugsmi visiem, arī skatītājiem.”
- Kaspars Cipruss, Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs. “Par Eiropas basketbola čempionāta EuroBasket 2025 atvešanu uz Latviju un izcilu īstenojumu. Ļoti patika fanu zonas demokrātiskums. Īpašs prieks bija somu un lietuviešu fanu klātbūtne. Par ieguldījumu, atvedot Eiropu uz Latviju. Rīgā Eiropas fani bija jūtami uz katra stūra un vairāku nedēļu garumā. Par to, ka Latviju ļāva iepazīt citām Eiropas valstīm, turklāt ne parastajām auditorijām. Fani atbrauca, baudīja ēdienu, alu, gaisotni, iepazina Latviju. Pateicoties Kasparam ar komandu esam “evaņģelizējuši” dažus.”
- Maija Jankovska, Demokrātijas festivāla Kuldīgā organizatore, Biedrības “Kurzemes NVO centrs” un nodibinājuma “Demokrātijas fonds” valdes locekle. “Paldies par brīnišķīgo Kuldīgas Demokrātijas festivālu! Eiropeisko un demokrātisko vērtību stiprinātāja Kuldīgā un pāri tās robežām. Maija ir pilsoniskās sabiedrības stabils bastions Kurzemē. Ar viņas enerģiju šie jautājumi Kurzemē noteikti nepazudīs. Nes eiropeisko lokālajā līmenī, kas ne vienmēr ir viegli.”
- Vitālijs Gavrilovs, Latvijas Darba devēju konfederācijas goda prezidents. “Īsts eiropietis. Cilvēks ar lielo “C”. Dedzīgajā darbā ar E.Makronu un citiem vadošiem ES politiķiem enerģiski atgādina, ka izaugsmei nepieciešams nekavējoties noārdīt Eiropas kopējā tirgus šķēršļus un jāīsteno banku savienība. Atbildīga un iesaistoša uzņēmēja un sociālā dialoga iemiesotājs – tieši tas ir šobrīd visvairāk vajadzīgs. Vitālijs “nerauš” sev, bet domā valstiski un par sabiedrību kopumā. Ļoti iespējams, ka bez Vitālija mēs Eiropas Savienībā būtu iestājušies vairākus, vai pat daudzus gadus vēlāk – ar visu no tā izrietošajām sekām. Vitālijs ministru prezidentu un ministrus burtiski vilka, iedrošināja, mudināja! Vitālijs ir īsta sociālā dialoga iemiesojums.”
- gada balsojumam šogad tika izvirzīts neparasti liels cilvēku skaits – nedaudz vairāk kā 80 kandidāti. Kandidāti tika izvirzīti mēneša garumā, iesniedzot arī izvirzīšanas pamatojumu.
Atgādinām, ka biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” organizē šo sabiedrisko balsojumu jau 28. gadu pēc kārtas.
