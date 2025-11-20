Kopš 2013. gada novembra Eiropā tiek īstenota Eiropas testēšanas nedēļa, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības informētību un nodrošināt veselības pārbaužu pieejamību. Latvijā šo iniciatīvu aktīvi atbalsta HIV profilakses punkti: to pārstāvji testēšanas nedēļas laikā pagarina darba laikus un rīko izbraukuma testēšanu, dodoties uz skolām, universitātēm, sociālās aprūpes iestādēm un publiskiem pasākumiem. Tādējādi ikvienam ir iespēja pārbaudīt savu veselību drošā un atbalstošā vidē, mazinot HIV un citu ar asinīm pārnesamu infekciju izplatību un padarot testēšanos par pašsaprotamu ikdienas veselības paradumu.
Eksprestestu veikšana HIV profilakses punktos ir bezmaksas, anonīma un konfidenciāla. Pirms un pēc testa veikšanas apmeklētājs saņem speciālista konsultāciju, savukārt testa rezultātu iespējams uzzināt jau pēc aptuveni 20 minūtēm. Par to, kā notiek eksprestestēšana, var uzzināt video “Kā veic HIV eksprestestu?”: “Kā veic HIV eksprestestu?”.
Informētībai par savu HIV statusu ir izšķiroša nozīme, lai cilvēki savlaicīgi izmantotu HIV profilakses, ārstniecības, veselības aprūpes un sociālā atbalsta pakalpojumus. Laboratorijās veikto HIV testu skaits pēdējo gadu laikā ir pieaudzis – ja 2022. gadā tika veikti vairāk nekā 178 tūkstoši testu, tad 2024. gadā – vairāk nekā 191 tūkstotis. Līdz ar to būtiski, ka jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaitam tiešām ir tendence samazināties, nevis samazinājusies to diagnosticēšana.* Vērojams, ka arī 2025. gadā jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaitam ir tendence samazināties (2024. gadā līdz 31. oktobrim reģistrēti 161 jaunatklāts HIV infekcijas gadījums, bet 2025. gadā šajā pašā laika periodā – 151 gadījums).
Arī saslimstība ar B un C hepatītu saglabājas augsta, turklāt šīs infekcijas visbiežāk tiek atklātas hroniskā stadijā. Tāpēc īpaši svarīgi ir infekcijas diagnosticēt agrīni un savlaicīgi uzsākt ārstēšanu. Būtiska ir eksprestestu pieejamība, kā arī informēšana par riska faktoriem un iespējamām infekcijas pazīmēm. Savlaicīga diagnostika un ārstēšana ne tikai ievērojami uzlabo pacienta dzīvildzi un dzīves kvalitāti, bet arī palīdz novērst infekciju tālāku izplatīšanos. HIV, B un C hepatītu ārstēšana tiek nodrošināta nekavējoties pēc infekcijas atklāšanas par valsts līdzekļiem.
Plašāka informācija par testu veikšanas punktiem un to darba laikiem visā Latvijā atrodama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/atrodi-sev-tuvako-hiv-profilakses-punktu.
Tukumā HIV profilakses punkts: Dārza iela 11/13, Tukums Tālrunis: 22322561
* Jaunākie dati par HIV testēšanas apjomu un jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaitu ņemti no SPKC HIV/AIDS statistikas un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) ziņojuma “HIV/AIDS Surveillance in Europe 2024 – 2023 data”: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hiv-aids-surveillance-europe-2024-2023-data
Nav vēl komentāru.