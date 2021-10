Kurzemes ielas pārbūves 3. kārtas darbi sākušies

Kā skaidroja uzņēmuma vadītājs Janeks Žižņevskis, šobrīd tiek sagatavota rakšanas darbu vieta, noņemts bruģis, apzināti kabeļi un nosprausta trase, līdz ar to šis darbības pagaidām iedzīvotājiem netraucē, bet tiklīdz visi šie darbi tiks pabeigti, iedzīvotājus informēs par rakšanas darbu norisi un ierobežojumiem: “Darbi sāksies Spartaka ielas 3 mājas galā, kur ir aka, ko ierīkojām šī paša projekta ceturtā posma laikā. Līdz ar to šobrīd esam trases zemākajā vietā, līdz ar to tranšeja vismaz sākotnējā posmā būs 4,2 metru dziļumā. Pēc tam šis dziļums samazināsies. Trase tiks ierīkota cauri visiem pagalmiem līdz pat puķu kioskam Kurzemes ielas 2 galā. Vienlaikus rakšanas darbu laikā tiks ierīkoti arī savienojumi uz mājām, lai savāktu lietus ūdeņus no to pagalmiem.” Tas viss, kā skaidroja J. Žizņevskis, prasīs daudz laika, tāpēc šie darbi varētu ilgt pusotru, divus mēnešus. Vaicāts, vai vienlaikus lietus ūdens kanalizācijas tiks ierīkota arī Kurzemes ielā, uzņēmuma vadītājs atzina, ka veikt šos darbus vienlaikus nav iespējams, jo nav zināms, kādas būs augstuma atzīmes, kad tīklu ierīkošana nonāks līdz Kurzemes ielai: “Tas nav zināms tāpēc, ka nevar paredzēt, kādi šķēršļi – gāzes tīkli, citas komunikācijas būs jāšķērso un kas savukārt šo augstumu var pamainīt. Turklāt vienlaikus tiks ierīkots arī viens ūdensvada posms.”