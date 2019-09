Par jauno Tukuma, Jaunpils un Engures skolās

Jauni skolotāji, direktoru vietnieki un metodiķi, kā arī jaunas skolas un to nosaukumi – par to visu un citām aktualitātēm tika runāts 28. augustā jaunā 2019./2020. mācību gada ieskaņas pasākumā Šlokenbekas muižā, uz kuru bija aicināti skolu direktori un vietnieki, metodisko apvienību vadītāji un arodorganizāciju priekšsēdētāji.

Parasti šis sarīkojums Tukuma, Engures un Jaunpils izglītības iestāžu vadītājus sapulcina Tukumā, taču šoreiz kuplo saimi uzņēma Engures novads, un ne bez iemesla – kā stāstīja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs, aprit desmit gadu, kopš izveidots triju novadu sadarbības modelis izglītībā, kas ir lielisks piemērs visai valstij, kā organizēt pašvaldību sadarbību. Engures, Tukuma un Jaunpils pašvaldību vadītāji Gundars Važa, Ēriks Lukmans un Ligita Gintere sveica pedagogus un vēlēja spēku daudz iedvesmas jaunajā mācību gadā, norādot, ka skolā it kā katru gadu viss notiek it kā tāpat, kā citus gadus, taču viss tomēr sākas no jauna un notiek citādi. Pašvaldību vadītāji teica paldies visiem skolu direktoriem, skolotājiem un darbiniekiem, kas ieguldījusi sirdi un dvēseli, lai par pieejamajiem finanšu resursiem varētu izdarīt vairāk nekā tas bijis iespējams.

Jaunajā mācību gadā izaicinājumu netrūks

Ar šādiem vārdiem uzrunu par jaunumiem gaidāmajā mācību gadā sāka Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs, pie lielākajiem notikumiem minot gan Tukuma 2. vidusskolas pārcelšanu un gaidāmo rekonstrukciju, kā arī nākamā gada Skolēnu Dziesmu un deju svētkus, kur mītnes skola, kas atbilstu jaunajām ugunsdrošības prasībām, gan vēl neesot atrasta, taču jautājums tiekot risināts. Un vēl – ar izglītības un zinātnes ministres aicinājumu šis mācību gads pasludināts par tehnoloģiju gadu, kurā būšot sagaidāmas dažādas aktivitātes.

Runājot par situāciju izglītības iestādēs, pārvaldes vadītājs atzina, ka situācija triju novadu izglītības iestādēs neesot nemaz tik slikta: “Tukuma novadā izglītības iestāžu tīkls ir sakārtots, savukārt Engures un Jaunpils novadā vienīgais jautājums nākotnē varētu būt par vidusskolas pakāpes saglabāšanu. Tas saistīts ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 583, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. augusta un kas nosaka minimālo skolēnu skaitu vidusskolas pakāpē. Atbilstoši šiem noteikumiem Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Tukuma 2. vidusskolā vidējās izglītības pakāpē jābūt vismaz 120 skolēnu, kas jau šobrīd tiek izpildīts, bet pagastu vidusskolās vidējās izglītības pakāpē – 33 skolēni. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija šodien, 30. augustā, aicina pie sevis pašvaldību un Izglītības pārvalžu pārstāvjus, lai diskutētu par citu modeli, kurā attīstības centru pilsētās (kā Tukumā) vidējās izglītības posmā jābūt 120 bērniem, savukārt pagastu vidusskolās – 45, ko vidusskolām varētu būt grūtāk izpildīt.”

Pirmskolā bērnu skaits aug

Labā ziņa, kā teica N. Rečs, attiecas uz pirmskolas un sākumskolas posmu, kur bērnu skaits aug, un tas ļaujot cerēt, ka vairāk būtisku izmaiņu izglītības iestāžu tīklā nebūs: “Vienlaikus bērnu skaita pieaugums pirmskolas izglītībā liek pašvaldībām domāt par papildus vietu nodrošināšanu, ko visas trīs pašvaldības arī dara. Tukumā, Vārtu ielā 3, jau pagājušā gada martā tika atklāta bērnudārza «Pasaciņa» vajadzībām pārbūvētā ēka, un tajā ir atvērtas četras grupas kopskaitā 80 bērniem. No šī gada 1. septembra bērnudārzs «Taurenītis» vairs nebūs speciālās izglītības, bet tāda pati pirmskolas iestāde, kā citas, un tas nozīmē, ka grupās var uzņemt vairāk bērnu – speciālajā grupā tie ir maksimāli 15 bērnu, bet parastajās jeb vispārējas izglītības grupās – 20 līdz 22. Šis lēmums ir ļāvis triju gadu laikā par aptuveni 50 bērniem palielināt uzņemamo skaitu, kas Tukumā, kur ir gara rinda uz bērnudārzu, ir ļoti nozīmīgi. Demogrāfiskais sprādziens, ja tā var teikt, ir bijis Džūkstes pusē, kur līdz šim pirmskolā bija trīs bērnu grupas, bet šovasar bija jāuzņem vēl 17 bērnu, kas lauku pagastam ir ļoti daudz un kas mums lika ieguldīt līdzekļus, lai atvērtu vēl vienu grupu. Tukumā turpinās bērnudārza «Pasaciņa» rekonstrukcija, kur vēl gaidāma piebūves būvniecība, lai varētu papildus uzņemt 60 bērnu, ceram, ka līdz nākamā gada 1. septembrim visi darbi tiks pabeigti.

Tikmēr Lapmežciemā pirmskolu grupu ēka ir nopietni pārvērtusies – ieguvusi piebūvi, kur būs vieta vēl 20 bērniem, un ļoti skaistu aktu zāli. Smārdes pagastā bērnudārza piebūve arvien vēl top. Jaunpils novadā telpu problēma ir gandrīz atrisināta, rodot vietu vēl 20 pirmskolas vecuma bērniem un iekārtojot tiem atbilstošas telpas.” Vēl N. Rečs atzina, ka pirmskolas izglītībā šogad tiks ieviests jaunais mācību saturs, kas gan daudz neatšķiršoties no līdzšinējas pieejas, bet viņš cerot, ka iestādes ar šo uzdevumu labi tikšot galā.

