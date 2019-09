Lai mainām sevi, nevis dabu…

Ar šādu devīzi šorīt Tukuma 3. pamatskolas skolēni pulcējās skolas pagalmā, lai vispirms jau atgādinātu paši sev un arī sabiedrībai par to, kāda nozīme ir ikdienas ierasto paradumu maiņai, lai vārdi – saudzēt dabu un saglabāt tīru vidi, nebūtu tikai vārdi, bet atspoguļotos ikviena cilvēka rīcībā. Turklāt – ne tikai akciju laikā, bet arī ikdienā.

Kā stāstīja skolotāja Laila Matīsa, Tukuma 3. pamatskola šogad atkal ieguvusi Ekoskolas nosaukumu, un tāpēc mudina bērnus piedalīties aktivitātes, kurās viņi var vairāk uzzināt par saudzīgu attieksmi pret vidi: “Protams, ne vienmēr ir viegli bērnus tajā ieinteresēt, tāpēc skola rāda priekšzīmi – šķiro atkritumus un taupa resursus, kā arī mudina bērnus un vecākus to darīt. Piemēram, vecāki, atbalstot pirmsskolas grupas, izveidojuši rotaļlietas no iepakojuma. Savukārt kopā ar bērniem esam pētījuši, kādus resursus patērē skola, kādus – skolēni un skolotāji, piemēram – vai līdz skolai nokļūst ar automašīnu, vai arī – ar skrejriteni un velosipēdu, kam skolas pagalmā izveidotas ērtas novietnes. Tie ir tādi mazi darbiņi, taču to mērķis ir mudināt bērnus vērīgāk paraudzīties apkārt – tajā, kas notiek ap viņu mājās, pagalmā, skolā…”

Jāpiebilst, ka šodien, 20. septembrī, daudzās pasaules valstīs, to vidū arī Latvijā, norisinājās akcijas, kas vērstas pret klimata izmaiņām pasaulē.