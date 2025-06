Vēlēšanas noslēgušās. Darbi turpinās

Jau rakstījām par asfaltēšanas darbiem Ceriņu ielā, taču Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdē 3. jūnijā tika norādīts, ka, pirmkārt, par ielas pārbūvi iedzīvotāji nav informēti, otrkārt, asfalta segums tagad ielu ir pacēlis daudz augstāk par pagalmiem.

Preses konferencē Komunālās nodaļas vadītājs Andris Kalnozols skaidroja, ka šajā ielā bijuši sarežģījumi, jo nācies mainīt tā saukto ielas pīrāgu: “Jā, tā iepriekš neplānota problēma, tāpēc arī laikus cilvēkus nepainformējām, ka iespējams, kādu dienu viņi pie sava īpašuma nevarēs piekļūt. To vajadzēja izdarīt, bet tobrīd ļoti svarīgi mums šķita ielu sakārtot. To, ka kaut kas nav kārtība, būvnieks pamanīja, kad pirms asfaltēšanas ar vibroplati tika sablietēta grunts. Vietā, kur bija 2013. gadā ierīkotais ūdensvads un pievadi, tika izspiests ūdens. No tā tika secināts, ka bija ielikti jaunie tīkli, bet atstāta vecā grunts. Tā bija sestdiena, kad ar firmas pārstāvi tikāmies un runājām, ko darīt – vai nu izveidot ielas pīrāgu tādu, kādam tam jābūt, lai ielai būtu stiprība, vai arī sasaucam sapulci un šo jautājumu risinām. Kāpēc tā neizdarījām? Kā redzat, laika apstākļi ir mainīgi – jau tā asfaltēšana izkavējās par trim nedēļām, tāpēc strādājam ātri, lai visu izdarītu. Pirmdienā izraka veco grunti, un viss tika sakārtots. Turklāt, uzskatu, ka labi vien bija, ka laiks bija lietains un mēs šo problēmu pamanījām, jo sausā laikā, iespējams, tā nebūtu noticis, un problēmas parādītos tikai pēc tam. Turklāt – aicina, tiklīdz ir kāds jautājums, zvaniet, aizbraukšu. Tā arī bija Ceriņu ielā – ja kāds zvanīja, braucu un runāju. Bija sūdzība, ka uz ielas krājas ūdens; aizbraucu un secināju, ka tiešām ir ūdens, bet tad redzēju, ka vienā no mājām tiek veikti kaut kādi avārijas darbi – no turienes arī ūdens plūda. Ja kāds nevar iebraukt pagalmā, esmu gatavs braukt un skatīties. Jā, zinu, ka vienam kungam ir problēma ar iebraukšanu, bet mēs to ar būvnieku šonedēļ skatīsimies.” E. Dude piebilda, ka šādos pārbūves darbos neērtības var rasties, tāpēc aicināja iedzīvotājus izturēties ar sapratni.

Vairāk lasāms otrdienas, 10. jūnija laikrakstā ŠEIT======>>>>>>>>>