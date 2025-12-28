Tukumā un novadā

Vēl daži vēja nedarbi…

Jau vēstīts, ka pagājušajā diennaktī vējš sasniedza vētras spēku. Dažviet piekrastē brāzmās tas pūtis ar 28 m/s, gāžot pa kādam kokam un arī sakaru torni Lapmežciema pagastā.

ntz.lv 28.12.2025 1

Vēl daži aculiecinieku manītie vēja nedarbi. Proti, arī  Durbes parkā Tukumā šorīt nogāzies osis, kas pāršķēlis blakus augušo kļavu un abi koki pārkrituši pār Lielā parka ielu. Ugunsdzēsēji glābēji jau no rīta atbrīvoja ceļu.

Savukārt Gausajā jūdzē vēja brāzmas nebija izturējis informatīvais stends.

Kā sociālajos tīklos ziņoja Tukuma dzīvnieku patversmes, arī te naktī lūzusi sausa egle, kas iekritusi patversmes teritorijā, sabojājusi patversmes žogu un uzkritusi voljēram, sabojāta trepju konstrukcija mājai uz otro stāvu. Dzīvnieki sveiki un veseli, bet patversmē būtu pateicīgi par atbalstu un palīdzību. To, kā allaž, var izdarīt arī ziedojot:

Ziedojumiem Tukuma dzīvnieku patversmei:
IK “Čivava”
Reģ. nr. 40002101957
LV19UNLA0050015115437
Atslēgvārdi: ,

1 komentārs

  1. Skolnieciņš 29.12.2025

    Bēdīgi. :(

    Atbildēt

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti