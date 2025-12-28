Vēl daži vēja nedarbi…

Vēl daži aculiecinieku manītie vēja nedarbi. Proti, arī Durbes parkā Tukumā šorīt nogāzies osis, kas pāršķēlis blakus augušo kļavu un abi koki pārkrituši pār Lielā parka ielu. Ugunsdzēsēji glābēji jau no rīta atbrīvoja ceļu.
Savukārt Gausajā jūdzē vēja brāzmas nebija izturējis informatīvais stends.
Kā sociālajos tīklos ziņoja Tukuma dzīvnieku patversmes, arī te naktī lūzusi sausa egle, kas iekritusi patversmes teritorijā, sabojājusi patversmes žogu un uzkritusi voljēram, sabojāta trepju konstrukcija mājai uz otro stāvu. Dzīvnieki sveiki un veseli, bet patversmē būtu pateicīgi par atbalstu un palīdzību. To, kā allaž, var izdarīt arī ziedojot:
1 komentārs
Bēdīgi. :(