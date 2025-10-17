Vanē projekta ietvaros ievieš “transportu pēc pieprasījuma”

“Pateicamies iedzīvotājiem par dalību un aktīvo iesaisti sarunās par jaunajām pārvietošanās iespējām. Mums bija svarīgi iedzīvotājus informēt pirmos, ka projekta “SuRuMo” ietvaros Kurzemes reģionā drīzumā būs pieejams jauns transporta pakalpojuma veids – transports pēc pieprasījuma, kas palīdzēs iedzīvotājiem ērtāk nokļūt galamērķī arī tur, kur sabiedriskais transports kursē reti,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “SuRuMo” vadītāja Anna Margreta Vērdiņa.
Transports pēc pieprasījuma ir salīdzinoši jauns transporta pakalpojuma veids, kas apvieno sabiedriskā transporta un taksometra priekšrocības. To varēs pieteikt, izmantojot mobilo lietotni “Freelway” vai sazinoties pa tālruni, norādot brauciena sākumpunktu, galamērķi un vēlamo izbraukšanas vai atgriešanās laiku. Braucieni tiek dalīti ar citiem pasažieriem, un maršruts tiek pielāgots atbilstoši pieprasījumam. Pakalpojums būs pieejams darba dienās no plkst. 4.00 līdz 23.00, un braucieni būs jārezervē līdz plkst. 14.00 iepriekšējā dienā. Kurzemes reģionā šis ir pirmais šāda veida risinājums, kas tiek ieviests ar “SuRuMo” projekta atbalstu.
Savukārt kopbraukšana nozīmē, ka autovadītājs izmanto savu transportlīdzekli, lai pārvadātu citus cilvēkus, kas dodas tajā pašā virzienā. To nodrošinās mobilā lietotne “Freelway”, kuru plaši izmanto citās Eiropas valstīs, piemēram, Zviedrijā. Projekta “SuRuMo” ietvaros šī lietotne tiek pielāgota izmantošanai Latvijā – Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionos. Ar tās starpniecību iedzīvotāji varēs gan pieteikt braucienus, gan reģistrēties kā vadītāji, lai piedāvātu savus maršrutus citiem braucējiem, veicinot koplietošanas kultūru un savstarpēju atbalstu.
Anna Margreta Vērdiņa skaidro, ka Alsungā un Vānē transports pēc pieprasījuma tiks ieviests jau drīzumā, jo šajās teritorijās ir atrasti piemēroti pārvadātāji. “Šobrīd turpinām meklēt pārvadātājus arī Ķūļciemā un Pļavās, lai arī šeit iedzīvotāji varētu izmantot šo pakalpojumu. Iedzīvotāju līdzdalība un ieteikumi ir bijuši ļoti nozīmīgi, un tie palīdzēs rast piemērotāko risinājumu katrai vietai,” viņa norāda.
Svarīgi uzsvērt, ka transports pēc pieprasījuma pilotprojekta laikā darbosies tieši noteikto ciemu robežās – Alsungā un Vānē. Alsungas iedzīvotājiem būs iespēja pārvietoties no Alsungas uz Jūrkalni un Kuldīgu, savukārt Vānes iedzīvotāji varēs braukt no Vānes uz Kandavu un Sabili, kā arī atgriezties atpakaļ uz savu dzīvesvietu. Iecerēts arī, ka Ķūļciema iedzīvotāji ar transportu pēc pieprasījuma varētu nokļūt uz Talsiem, Laucieni un Mērsragu, kā arī atgriezties atpakaļ, savukārt Pļavu iedzīvotāji – uz Talsiem un Laucieni un atpakaļ.
Visās šajās vietās būs pieejama arī kopbraukšanas iespēja ar lietotni “Freelway”, kas palīdzēs savienot tuvumā esošos pasažierus un autovadītājus, ļaujot iedzīvotājiem ērti organizēt kopīgus braucienus un samazināt pārvietošanās izmaksas.
Līdz ar jauno pārvietošanās risinājumu ieviešanu Kurzemes plānošanas reģions īstenos arī informatīvo darbu ar iedzīvotājiem, lai skaidrotu, kā darbojas transports pēc pieprasījuma un lietotne “Freelway”, kā pieteikt braucienus un izmantot pieejamos pakalpojumus savā ikdienā.
PAR “SuRuMo” PROJEKTU
“SuRuMo” pilotaktivitātes Ķūļciemā, Alsungā, Pļavās un Vānē īsteno Kurzemes plānošanas reģions projekta “SuRuMo” (“Sustainable Rural Mobility” / “Ilgtspējīgi mobilitātes risinājumi lauku apvidos”) ietvaros. Tā mērķis ir pārbaudīt un attīstīt mobilitātes risinājumus lauku teritorijām, lai veicinātu ilgtspējīgu un pieejamu pārvietošanos.
Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālbaltijas programmas 2021.–2027. gadam atbalstu.
Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: https://kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/surumo/
PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONU
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā. Tas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi veicināt reģiona ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot attīstības plānošanu, pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju sadarbības koordinēšanu. Reģiona lēmējinstitūcija ir Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome, bet izpildinstitūcija – Administrācija.
Kurzemes plānošanas reģionu veido astoņas pašvaldības – divas valstspilsētas, Liepāja un Ventspils, un seši novadi: Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.
