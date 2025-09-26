«Vālodzīti» vadīs Baiba Zunde

Kā sēdē skaidroja pašvaldības vadītājs Gundars Važa, konkursā būtu gribējies redzēt lielāku aktivitāti, taču saņemts tikai viens B. Zundes pieteikums.
Sēdē viņa atzina, ka pateicas par uzticēto pienākumu un to uzņemas ar lielu atbildību un apņēmību: “Mana galvenā prioritāte ir nodrošināt vienlīdzīgu izglītību ikvienam bērnam, un to var sasniegt ar sadarbību, atbalstu viens otram, čakli strādājot ar komandu, vecākiem un pašvaldību. Esmu gatava dalīties ar savu pieredzi un enerģiju, lai «Vālodzītē» bērni aug laimīgi, lai tur ir profesionāli un iedvesmoti pedagogi un droši un gandarīti vecāki.” Sēdē netieši tika pateikts, ka gaisotne bērnudārzā varētu būt pārbaudījums, taču, kā piebilda G. Važa, tie, kas šo vadītāja maizi ir ēduši, zina, kāda tā ir, tāpēc arī uz vadošu amatu neraujas. Atbildot uz deputātes Ingas Priedes jautājumu, vai viņa zinājusi par šo situāciju, B. Zunde skaidroja, ka viņa ir tikai dzirdējusi par situāciju bērnudārzā, taču, kādas ir problēmas, nezina un nav arī centusies to izzināt. Savukārt deputāte Laura Kancāne pauda lielu gandarījumu un prieku par to, ka šajā amatā iecelts augstas raudzes profesionālis.
B. Zunde vairākus gadus vadīja Slampes bērnudārzu «Pienenīte», tad piekrita izaicinājumam veidot bērnudārzu «Brīnumzeme», bet pērn tika iecelta par pirmsskolas iestādes «Pepija» vadītājas vietnieci. «Vālodzītē» darbu B. Zunde sāks 14. oktobrī, bet līdz tam, kā viņa pati atzina, tur vēl daži darbiņi jāizdara. Jāpiebilst, ka līdz ar pašvaldību un Izglītības pārvaldi jauno vadītāju sveica arī «Valodzītes» līdzšinēja vadītāja Eva Upmane, veiksmei dāvinot naudas kociņu.
