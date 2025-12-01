Tukumnieks Denijs Grieze pēc dalības šovā X-Faktors izdot jaunu dziesmu

„Man tā patīk šī dziesma, un man ir milzīgs prieks, ka es to tagad varu nodot tavās rokās, tavai baudīšanai!“ Saka Denijs. „Kad piedalījos šovā, mans mērķis bija savu apkārtni darīt laimīgus, un lai visi jūtas labi. Ar to es gribu parādīt, cik tas ir forši, un, ka ikviens tā var dzīvot.“ „Aija Auškāpa komentējot priekšnesumu man teica, ka man uz skatuves ir vairāk jāsmaida, jo man ir skaists smaids. Kā gan es to biju aizmirsis? Nu tad šis ir īstais brīdis ikvienam par atgādinājumu noguldīt tieši šo dziesmu. Un, manuprāt, tā ir vislabākā dziesma ar kuru noslēgt 2025.gadu.“ – par dziesmu saka autors.
2025. gads mūziķim ir bijis notikumiem bagāts. Ir izdots debijas albums, meklēti jauni skanējumi, arī koncertēts pamatīgi. Šogad māksliniekam sanācis iesildīt leģendāro grupu „Tranzīts“ viņu jubilejas koncertos Stāmerienā un arī koncertzālē „Palladium Rīga“. „Katra skatuve lielāka par iepriekšējo“, kā pats priecājas. Aizvadīta arī tūre ar Nikolaju Puzikovu. Un gada beigās jau iepriekš minētais X Faktors 2025.
„Tagad pēc dalības X Faktorā, ir tāda sajūta, ka es vairs neuzstāšos, nerakstīšu dziesmas, un pazūdu no skatuves. Tā nav taisnība.“, par atbalstītāju uztraukumu saka Denijs. „Tagad viss tikai sākas. 2026. būs vēl notikumiem un pārsteigumiem bagātāks, kā iepriekšējais. Būs koncerti, noteikti būs dziesmas, no kurām pāris jau tagad ir gatavas un gaida savu iznācienu, un būs daudz skaistu atziņu, ko jums nodot.“
Sekot līdzi jaunumiem varat mūziķa jaunajā mājaslapā denijsgrieze.lv, kas būs mākslinieka primārā saziņas vieta ar klausītājiem. Sekot Denijam var arī platformā Youtube -youtube.com/@denijsgrieze
