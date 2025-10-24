Tukumniece izcīna otro vietu starptautiskajā gastronomijas konkursā

Šogad konkursā sacentās dalībnieki no 14 valstīm, pārstāvot gan pavāru, gan kokteiļmeistaru kategorijas. Finālā dalībniekiem tika dots uzdevums noteiktā laikā pagatavot 1 ēdienu 2 personām vai 1 kokteili 40 personām, kurā jāatspoguļo gan radoša pieeja, gan precizitāte un tehniska izpilde. Darbu vērtēja horvātu profesionāļu žūrija, pievēršot uzmanību garšu saskaņai, pasniegšanas kvalitātei un dalībnieku spējai patstāvīgi strādāt profesionālajā vidē.
“Elgas Melgailes sniegumu žūrija novērtēja īpaši augstu, jo viņa izcēlās ne vien ar precizitāti un radošu pieeju, bet arī ar izturību un pozitīvo enerģiju. Neskatoties uz to, ka Elgai ir 61 gads un salīdzinot ar citiem dalībniekiem viņai ir smagāka veselības diagnoze, viņa sacensību laikā saglabāja apbrīnojamu darba sparu un dzīvesprieku. Fināls norisinājās “Hilton” pieczvaigžņu viesnīcas virtuvē, kur paralēli darbojās profesionāli šefpavāri – šādos apstākļos no dalībniekiem tika prasīta augsta koncentrēšanās un spēja strādāt līdzvērtīgi profesionāļiem, ko Elga paveica ar pārliecību un smaidu,” stāsta Latvijas pārstāvju mentors un “Baltic Restaurants” pārstāvis Sandijs Volinskis.
Latvijā konkursa sadarbības partneris ir nodibinājums “Caritas Latvija”, tās vadītājs Gatis Gudrais uzsver: “Šie panākumi nav tikai par ēdienu vai receptēm – tie ir par drosmi, neatlaidību un cilvēkiem, kuri turpina iet uz priekšu. Mēs redzam, ka šāds konkurss dod dalībniekiem spēku noticēt sev, atvērties pasaulei un sajust, ka viņu darbs un talants tiek novērtēts. Elgas sasniegums ir apliecinājums tam, ka, ja cilvēkam tiek dota iespēja, viņš spēj izdarīt patiešām lielas lietas.”
Lai palīdzētu Latvijas pārstāvjiem sagatavoties startam Horvātijā “Baltic Restaurants” arī šogad sniedza nozīmīgu atbalstu konkursa dalībniekiem. Uzņēmums atbalstīja ne tikai ar ceļa un dzīvošanas izdevumus, bet nodrošināja arī praktiskās meistarklases un mentoringu, kā arī nepieciešamos resursus treniņiem, palīdzot nostiprināt pārliecību un prasmes pirms došanās uz starptautiskajām sacensībām.
“Mēs ticam, ka īsta izaugsme sākas ar rūpēm par cilvēkiem, tāpēc atbalstām “Caritas Latvija”, lai cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem no Latvijas varētu piedalīties “Cupi’s Spoon” pavāru un kokteiļmeistaru čempionātos. Mums tas ir īpaši nozīmīgi, jo ticam, ka patiesa piepildījuma sajūta rodas tad, kad ikvienam ir dota iespēja īstenot savus sapņus un būt līdzvērtīgai sabiedrības daļai,” stāsta “Baltic Restaurants” valdes priekšsēdētājs Aigars Kaugars.
Līdzīgi raksti
-
Vītolu fonda administrētās stipendijas piešķirtas 11 Tukuma novada jauniešiem
-
Piešķir finansējumu Lestenes kompleksam
-
Mediju uzņēmums SIA «Novadu Ziņas» piedalās projektā «Latvijas Mediju nozares kompetenču centrs»
-
Vānē projekta ietvaros ievieš “transportu pēc pieprasījuma”
-
Tukumā izskanējis kamermūzikas festivāls «Rudens krāsas mūzikā»
Nav vēl komentāru.