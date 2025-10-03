Tukuma Pils tornis aicina skolēnus un interesentus uz UNESCO nedēļas pasākumiem

Šogad UNESCO nedēļa veltīta cilvēces kolektīvās atmiņas saglabāšanas un pieejamības tēmai, cildinot UNESCO dokumentārā mantojuma programmu “Pasaules atmiņa”. Tukuma muzejā glabājas unikāls dokumentārais mantojums – Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss, kas iekļautas UNESCO Latvijas nacionālajā reģistrā. Tās apliecina cilvēka gribasspēku un cerību pat visgrūtākajos izsūtījuma apstākļos.
Izstāde “Sibīrijas atbalsis” atklāj vizuālus, lietiskus un rakstiskus materiālus par deportācijām uz Sibīriju, tostarp jaunieguvumus, kas nonākuši Tukuma muzejā pēc iepriekšējām izstādēm un pasākumiem. Īpaši nozīmīga ir Veras Ābeltes (1921–1995) dienasgrāmata, kurā veikti ieraksti no 1935. līdz 1942. gadam. Dažādie avoti veido vienotu stāstu par cilvēku dzīvi svešumā un saglabāto cerību. Apskatīt izstādi un izzināt mūsu vēstures lappuses īpaši aicinātas skolēnu grupas, kuriem ieeja izstādē ir bez maksas, lūgums pieteikties iepriekš pa tālruni 25721502.
Savukārt 18. oktobrī pl.12.00 interesenti aicināti uz sarunu ar Tukuma muzeja direktori Agritu Ozolu “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss: pētniecības līkloči un atklājumi”. Īpašu uzmanību pētniece veltīs Veras Ābetes dienasgrāmatai un vairākiem citiem privātai saziņai tapušiem priekšmetiem, kas atklāj mūsu novadnieku likteņus, pasaules uztveri un izdzīvošanas pieredzi Otrā pasaules kara kontekstā. Ieeja ar muzeja biļeti: skolēniem un studentiem bezmaksas, pieaugušajiem 1,50 EUR, pensionāriem un personām ar invaliditāti 1,00 EUR.
domaaju ka tautai jazina savas veestures melnas lappuses.l..liela dala taa laikmeta stalina genocida izsiititie uz sibiriju jau mirusi..daudz ko var uzxinat no tuvinieku stastiem..bet jaunas paaudzes var par so briesmigo laiku uzzinat muzejaa..sii reta dveselee paliek ne tikai izsutitajiem bet visai musu tautai.. jo tika izsutiti daudzi.
tiem kam puedereja zeme..latvijas.zenessargu gimenes..nevainigi sirmgalvjil un berni..daudzi nomira celaa..un vinu kaulini balo dzelzcela sliezu malas..gimenes izskira sievas no viiriem un daudzi taa ari vairs nesatikas ..dala sibirijaa nomira no aukstuma un bada..izciesot fizisku un moralu pazemojumu....izpistitas dzimtas gimenes ..atgriezas stiprakie..kaada izsutitaa man stadtija ka tika izdutita ar savu bernu.jo virs bija zemessargs un piedereha zeme..berns prasiha maizi..bija muuziigaa izsalkumaa....bet to deva uz gramiem..stradajot meza darbos..partikano vbalandu zupas lasija kolhoza laukaa sapuvusus kartupelus..bija ari labi vietejie krievi jas pamacija lai zogot graudus ja negrib nomirt...bet par zagsanu sodija un ne katrs to ...uzdrosinajas.reiz mate dabuja sauju graudus un varija zupu..bet vietejie krievu berni tajaa iemeta govs pleku un sauca fasisti ..fasisti....mate zupu izleja un berns palika bez vakarinam.kad mate vairs nespeja raudzities uz berna izsalkumu....un redzeja ..vaajo izginduso kermeniti.nolema pakarties..vina uzlika kaklaa cilpu.un tad raugoties uz bernu atvadities..bet saprotot ka berns nomirs bez vinas izpluuda asaras un nonema cilpu...vinas abas atgriezas dzimtenee..mati izsutija otro reizi bet meiteni 12 gados kura izskatijas pec septingadiga berna izaudzinaja tante..skatoties raidijumus par izsutitajiem vina kluseja bet par vaigiem riteja asaras..reta dveselee nedzija kaut gan pasai jau bija 70..ari vinas maate atgriezas..nu abas atdusas dzimtas zemes smiltaajaa..laikmeti mainas.paaudzes mainas..bet nedrikst aizmirst to ko izcieta musu tauta.un tas liktenstastus..
.no paaudzes paaudzee..