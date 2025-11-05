Tukuma novads atzīts par uzņēmējiem draudzīgāko pašvaldību

Galveno balvu kategorijā “Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2025” ieguva Tukuma novads, savukārt otrajā vietā – Madonas novads, bet trešajā – Rēzeknes novads. Kategorijā “Uzņēmumiem draudzīgākā valstspilsēta 2025” pirmo vietu ieņēma Jūrmala, bet otro un trešo vietu ar vienādu punktu skaitu dala Daugavpils un Liepāja.
Pašvaldības tika vērtētas pēc vairākiem kritērijiem, katram piešķirot vienādu – 20% – nozīmi kopējā rezultātā. Vērtējumu veidoja: pašvaldību pašvērtējuma anketas rezultāti, izvērtējot LTRK Pašvaldību rekomendāciju ieviešanas progresu; pašvaldības atsaucības un sniegtās informācijas kvalitātes vērtējums, reaģējot uz uzņēmēja interesi par darbības uzsākšanu konkrētajā teritorijā jeb “slepenā pircēja” paņēmiens; pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības izglītībā; pētījumu centra “SKDS” veiktās uzņēmēju aptaujas rezultāti, analizējot apmierinātību ar pašvaldību darbu, kā arī reģistrētais uzņēmumu skaits pašvaldībā, ņemot vērā aktīvo uzņēmumu īpatsvaru, jauno uzņēmumu skaita pieaugumu, investīciju apmēru un konkurences neitralitātes faktorus.
