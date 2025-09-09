Tukumā un novadā

Tukuma novada uzņēmēji aicināti pievienoties Uzņēmēju konsultatīvajai padomei

Tukuma novada pašvaldība aicina Tukuma novada uzņēmējus līdz 29. septembrim pieteikties dalībai Uzņēmēju konsultatīvajā padomē – platformā, kurā uzņēmēji kopā ar pašvaldību meklēs risinājumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un dalīsies priekšlikumos par novada attīstību.

Sintija Zekunde, Tukuma novada pašvaldības, 09.09.2025 0

Padomi veido ne vairāk kā 9 dalībnieki – 3 pašvaldības pārstāvji un 6 nozares eksperti/uzņēmēji vai viņu organizāciju deleģēti pārstāvji, kuri veic saimniecisko darbību Tukuma novadā. Dalība padomē ir sabiedriska un brīvprātīga.

Kandidātus sešām uzņēmēju pārstāvju vietām var pieteikt paši uzņēmēji vai nozaru organizācijas – priekšroka pretendentiem, kuru uzņēmumi izceļas ar lielāku nodarbināto skaitu, apgrozījumu vai nozares apbalvojumiem/atzinībām.

Starp padomes locekļiem tiks nodrošināts teritoriālais un nozaru līdzsvars, vienā nozarē nedrīkst būt vairāk par diviem pārstāvjiem. Ieteicamās grupas: lauksaimniecība un mežsaimniecība; ražošana; būvniecība un nekustamais īpašums; tirdzniecība un ēdināšana; tūrisms un pakalpojumi (t.sk. medicīna, izmitināšana); loģistika/IT un citas stratēģiskas nozares.

Padomes uzdevumi:

  1. Sniedz atzinumus un priekšlikumus par pašvaldības plānošanas dokumentiem, programmām un normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar jomu;
  2. Identificē uzņēmējdarbības šķēršļus un piedāvā risinājumus (vienkāršākas procedūras, e-pakalpojumi, birokrātijas mazināšana);
  3. Izvērtē attīstības un investīciju projektu ietekmi uz novada ekonomiku un to atbilstību plānošanas dokumentiem;
  4. Ierosina uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus (mācības, mentoringu, telpu pieejamību, piegāžu ķēdes u.c.);
  5. Veicina uzņēmēju iesaisti pašvaldības pasākumos, sabiedrības līdzdalībā un novada mārketingā, zīmolvedībā;
  6. Organizē tematiskas diskusijas, sanāksmes un ierosina darba grupas vai apakšpadomes;
  7. Rosina pētījumus un datu vākšanu par uzņēmējdarbības tendencēm, tostarp aptaujas;
  8. Sniedz priekšlikumus par publiskās infrastruktūras un investīciju projektu prioritātēm;
  9. Veicina sadarbību ar izglītības un pētniecības iestādēm darbaspēka prasmju pilnveidei;
  10. Sekmē investīciju piesaisti, eksportspēju un konkurētspēju sadarbībā ar atbalsta organizācijām;
  11. Pilda citus uzdevumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Tukuma novadā.

Pieteikšanās anketu iespējams atrasts Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv sadaļā “Novads” – “Uzņēmējdarbība”.

Šī ir iespēja ietekmēt lēmumus, aizstāvēt uzņēmēju intereses, iesaistīties novada attīstības procesos un būt līdzās svarīgākajām pārmaiņām uzņēmējdarbības vidē!.

