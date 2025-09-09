Tukuma novada uzņēmēji aicināti pievienoties Uzņēmēju konsultatīvajai padomei

Padomi veido ne vairāk kā 9 dalībnieki – 3 pašvaldības pārstāvji un 6 nozares eksperti/uzņēmēji vai viņu organizāciju deleģēti pārstāvji, kuri veic saimniecisko darbību Tukuma novadā. Dalība padomē ir sabiedriska un brīvprātīga.
Kandidātus sešām uzņēmēju pārstāvju vietām var pieteikt paši uzņēmēji vai nozaru organizācijas – priekšroka pretendentiem, kuru uzņēmumi izceļas ar lielāku nodarbināto skaitu, apgrozījumu vai nozares apbalvojumiem/atzinībām.
Starp padomes locekļiem tiks nodrošināts teritoriālais un nozaru līdzsvars, vienā nozarē nedrīkst būt vairāk par diviem pārstāvjiem. Ieteicamās grupas: lauksaimniecība un mežsaimniecība; ražošana; būvniecība un nekustamais īpašums; tirdzniecība un ēdināšana; tūrisms un pakalpojumi (t.sk. medicīna, izmitināšana); loģistika/IT un citas stratēģiskas nozares.
Padomes uzdevumi:
- Sniedz atzinumus un priekšlikumus par pašvaldības plānošanas dokumentiem, programmām un normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar jomu;
- Identificē uzņēmējdarbības šķēršļus un piedāvā risinājumus (vienkāršākas procedūras, e-pakalpojumi, birokrātijas mazināšana);
- Izvērtē attīstības un investīciju projektu ietekmi uz novada ekonomiku un to atbilstību plānošanas dokumentiem;
- Ierosina uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus (mācības, mentoringu, telpu pieejamību, piegāžu ķēdes u.c.);
- Veicina uzņēmēju iesaisti pašvaldības pasākumos, sabiedrības līdzdalībā un novada mārketingā, zīmolvedībā;
- Organizē tematiskas diskusijas, sanāksmes un ierosina darba grupas vai apakšpadomes;
- Rosina pētījumus un datu vākšanu par uzņēmējdarbības tendencēm, tostarp aptaujas;
- Sniedz priekšlikumus par publiskās infrastruktūras un investīciju projektu prioritātēm;
- Veicina sadarbību ar izglītības un pētniecības iestādēm darbaspēka prasmju pilnveidei;
- Sekmē investīciju piesaisti, eksportspēju un konkurētspēju sadarbībā ar atbalsta organizācijām;
- Pilda citus uzdevumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Tukuma novadā.
Pieteikšanās anketu iespējams atrasts Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv sadaļā “Novads” – “Uzņēmējdarbība”.
Šī ir iespēja ietekmēt lēmumus, aizstāvēt uzņēmēju intereses, iesaistīties novada attīstības procesos un būt līdzās svarīgākajām pārmaiņām uzņēmējdarbības vidē!.
