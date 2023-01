Tukuma novadā trīs jauni valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri

Irlavas pagasta VPVKAC darba laiks – pirmdienās no 8.00 līdz 17.30, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 16.30, piektdienās no 8.00 līdz 15.30. Pusdienas laiks no 12.30 līdz 13.00.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem:

vērsties personīgi “Svēteļi”, Irlavā, Irlavas pagastā, Tukuma novadā;

zvanīt pa tālruni 20261508;

izmantot elektroniskā pasta adresi: irlava@pakalpojumucentri.lv.

Pūres pagasta VPVKAC darba laiks – katru darba dienu no 10.00 līdz 18.00.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem:

vērsties personīgi Pūre 18, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā;

zvanīt pa tālruni 22333665;

izmantot elektroniskā pasta adresi: pure@pakalpojumucentri.lv.

Lapmežciema pagasta VPVKAC darba laiks – pirmdienās no 9.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00, piektdienās no 9.00 līdz 15.00.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem:

vērsties personīgi Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā;

zvanīt pa tālruni 22333665;

izmantot elektroniskā pasta adresi: lapmezciems@pakalpojumucentri.lv.

Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas klientu centros klātienē iespējams saņemt:

Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumu konsultācijas, kā arī iesniegt iesniegumus par:

algas nodokļa grāmatiņu; iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu; VID identifikatoru un paroli elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanai; iesniegt gada ienākumu deklarāciju; saņemt atbalstu darbam ar elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Iedzīvotājiem, kuri nevar elektroniski iegūt Covid-19 sertifikātu, iespējams to saņemt papīra formātā, neaizmirstot līdzi paņemt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras iesniegumus pabalstu saņemšanai;

Saņemt atbalstu adreses izveidošanā; pakalpojumu pieteikšanā portālā www.latvija.lv.

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte!