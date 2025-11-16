Tukuma novada Izglītības pārvaldi turpmāk vadīs Iveta Skrastiņa

Pēc atklāta konkursa, kurā kopumā pieteicās pieci kandidāti, Tukuma novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas amatā izvēlēta Iveta Skrastiņa – pieredzējusi izglītības vadības profesionāle ar vairāk nekā 30 gadu darba pieredzi izglītības jomā, tostarp vairāk nekā 20 gadus – izglītības iestāžu vadībā, darba attiecības uzsāks 15.decembrī.
Iveta Skrastiņa ir izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā (apakšnozare – izglītības darba vadība), iegūta juridiskā izglītība, kā arī apguvusi mediācijas vadīšanas prasmes. Savā profesionālajā karjerā vadījusi gan lauku, gan pilsētas skolas – tostarp Tukuma 3. pamatskolu, Rīgas Ķengaraga vidusskolu un Rīgas 1. vidusskolu, kā arī darbojusies kā izglītības kvalitātes eksperte. Šobrīd Iveta Skrastiņa ir Latvijas Tālmācības profesionālā centra direktore un IK “Labklājības Studija” vadītāja, kur attīsta pieaugušo izglītības un stresa noturības programmas.
Savā pieteikumā un attīstības redzējumā viņa uzsver, ka Tukuma novada izglītības sistēmas nākotne balstāma uz sadarbību, inovācijām un cilvēkcentrētu pieeju.
“Manas vadības prioritāte ir radīt vidi, kurā izglītības iestādes un pedagogi jūtas sadzirdēti, atbalstīti un motivēti sasniegt rezultātus. Uzskatu, ka izglītības pārvaldes vadītājam jābūt līderim, kurš spēj argumentēt, pārliecināt un veidot dialogu starp skolām, pašvaldību un sabiedrību,” uzsver Iveta Skrastiņa.
Tukuma novada Izglītības pārvaldes attīstības redzējums paredz stiprināt izglītības kvalitātes vadību un inovāciju ieviešanu, pedagogu profesionālo izaugsmi, digitālo vidi un pieejamību visos novada pagastos. Īpašu uzmanību vēlas pievērst pedagogu labbūtībai, datu izmantošanai lēmumu pieņemšanā, kā arī ciešākai sadarbībai ar kopienām un uzņēmējiem.
Iveta Skrastiņa izceļas ar stratēģisku domāšanu, spēju vadīt pārmaiņas un stiprināt komandas sadarbību. Viņas pieredze mazākumtautību skolās, kur veiksmīgi nodrošināta pāreja uz mācībām valsts valodā, apliecina viņas spēju īstenot sarežģītus procesus ar cieņu un iekļaujošu pieeju.
Tukuma novada pašvaldība pauž pārliecību, ka jaunās vadītājas profesionālā pieredze un redzējums palīdzēs veidot mūsdienīgu, atvērtu un uz sadarbību balstītu Izglītības pārvaldi, kas nodrošina kvalitatīvu un pieejamu izglītību ikvienam novada iedzīvotājam – no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai.
