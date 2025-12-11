Tukuma Mūzikas skolai 98 gadi!

Sākumā visi nodziedājām komponista Pētera Butāna sacerēto skolas himnu “Mūzika” ar dzejnieka Augusta Elmāra Rumbas vārdiem, kas arī savulaik bija dāvana mums visiem no abiem autoriem.
Šogad “Opus-1” koncertā audzēkņu iecienītākais mūzikas instruments bija klavieres.
Letīcija Luīze Jansone sacerējusi skaņdarbu “Indiāņu noslēpumu zeme” ar brašām intervālu ostinato sekvencēm. Alise Rutkovska kavējās “Mirklī” apcerīgās klavieru skaņās. Justīne Vītola atskaņoja divus atšķirīgus un emocionāli bagātus skaņdarbus, īpaši veltījumu “Leo”.
Melānijai Martai Buturļai vairāk padodas improvizējoša rakstura skaņdarbu sacerēšana, šoreiz tas bija “Lietus”. Ar lielāku pieredzi kompozīcijā sevi piesaka Magdalēna Marta Dubrovska, to saklausījām arī skaņdarbā “Asariņa”. Markuss Priede atskaņoja sacerējumu “Ikdiena” – motorisku, dinamisku un izteiksmīgu. Sofija Strautiņa smalki un gaiši spēlēja “Rudens pasaku”. Savukārt Andreja Drozdovs kompozīcija “Jūra vakarā” bija noskaņu bagāta. Rihards Kolāts savu kompozīciju “Saulaina diena” bija iecerējis kā gaišu un priecīgu miniatūru.
Ar emocionāli spilgtu skaņdarbu vijolei un klavierēm “Negaiss” uzstājās Anna Vilka un Ieva Vīksne, lieliski muzicējot kameransamblī.
Artūrs Bitenieks ir talantīgs un radošs jaunais mūziķis, viņa kompozīcijas “Sabrukums” klavierēm un “Iekšējā vētra” vijolei un klavierēm ar autoru pie klavierēm un skolotāju Daci Šplīti-Lisovu – vijole, apliecina, cik audzēknis ir muzikālu ideju pārņemts un spējīgs tās realizēt.
Interesanti izcēlās Harijs Kalējs ar skaņdarbu datoram, viņš to sacerējis ar datora programmas palīdzību, bet mēs varējām sekot nošu partitūrai uz ekrāna.
Jautrību radīja skolotāju kvarteta apsveikums skolas jubilejā un visu iesaistīšana jubilejas svinēšanā.
Liels paldies skolotājām Inārai Vičmanei un Velgai Žvirblei par audzēkņu sagatavošanu!
