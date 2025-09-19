Tukuma Audēju darbnīcā būs skatāma Mudītes Rudaus–Rudovskas jubilejas personālizstāde

Mudīte Rudaus–Rudovska (dzimusi 1940. gada 16. septembrī, Irlavā) dzīvi veltījusi darbam, ģimenei un aušanai, pie kā nonākusi nejauši, palīdzot muzeja aušanas pulciņā noregulēt stelles, un kopš tā brīža aušana kļuvusi par sirdslietu – aužot gan pašai, gan pacietīgi apmācot jaunās audējas.
Īpašu vietu Mudītes daiļradē ieņem karogi – noausti jau 25 karogi, no kuriem nozīmīgākais ir Jaunmoku pils 100 gadu jubilejas karogs, tapis pēc toreizējās pils direktores G. Kreceres ieceres. Šis trīs mēnešus darinātais darbs ir Mudītes svarīgākais un mīļākais veikums. Izceļams ir arī vimpeļkarogs Latvijas valsts karoga krāsās. Abi šie karogi ir apskatāmi izstādē.
Mudīte daudz darinājusi arī tautiskos brunčus – gan pēc paraugiem, gan pēc savām izjūtām. Vienpadsmit brunči uzdāvināti dažādām vietām un cilvēkiem, divi no tiem nonākuši Tukuma muzeja krājumā. Darinājusi arī segas, spilvenus, dvieļus, galdautus, šalles, pančo, grīdas celiņus un aizkarus. Pēdējos gados viņa vairs neauž lielos darbus, bet darina jostas, kurās jūtama krāsu un rakstu harmonija, atspoguļojot brīvu radošo izjūtu.
“Mana dzīve ir kā krāsains audums, kurā ir visas krāsas – gan košās, gan gaišās, gan arī tumšākās. Kā jau dzīvē mēdz būt… Skatieties, vērtējiet, priecājieties un arī kritizējiet – viss ir atļauts!” saka Mudīte Rudaus–Rudovska, aicinot novērtēt viņas daiļradi, un dzīves ceļā uzkrāto pieredzi.
Bērnību Mudīte aizvadīja Jaunsātu pusē četru bērnu ģimenē. Skolas gaitas sākās Abavas četrgadīgajā skolā, pēc tam Tumes septiņgadīgajā skolā. 15 gadu vecumā zaudēja tēvu, tādēļ agrā jaunībā nācās strādāt laukos un uzņemties atbildību par saimniecību. Pēc septītās klases Mudīte sāka strādāt Tukumā – vispirms šūšanas fabrikā “Rīgas apģērbs”, vēlāk bērnudārzā un vairāk nekā 20 gadus Tukuma muzejā, tostarp mācīja jaunajām audējām aušanas pamatus. 1967. gadā apprecējās ar kuldīdznieku, izaudzinājusi trīs bērnus, sagaidījusi piecus mazbērnus un vienu mazmazbērnu.
