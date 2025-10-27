Tukumā un novadā

«Sējējs» balvas saņem arī novadnieki

Sestdien, 25. oktobrī, apbalvošanas ceremonijā kultūras centrā “Hanzas perons”, Rīgā, pasludināti Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2025” laureāti. Konkursa “Sējējs” laureātus sveica un balvas piešķīra deviņās konkursa nominācijās. Šogad konkurss notika 32. reizi. Laureātus apbalvošanas ceremonijā sveica zemkopības ministrs Armands Krauze un Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Laureātu vidū arī mūsu novadnieki: “Jaunais veiksmīgais zemnieks” – Beatrise Laimdota Pastare, Sēmes pagasts, Tukuma novads; “Bioloģiskā lauku saimniecība” – ZS “Birznieki”, Vānes pagasts, Tukuma novads.

 

Konkursa pretendentus astoņās nominācijās vērtēja attiecīgo jomu profesionāļu komisijas, savukārt par apbalvojuma “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” pretendentiem balsoja Lauksaimniecības konsultatīvā padome.

 

Šogad konkursā ieviests jauninājums – sabiedrības atzinības balsojums, kas notika tiešsaistē vienu mēnesi līdz pat apbalvošanas ceremonijai. Šā balsojuma mērķis bija noskaidrot Latvijas sabiedrības favorītu visu konkursa “Sējējs 2025” dalībnieku starpā, kas saņēma īpašo Sabiedrības atzinības balvu. Sabiedrības balsojumā bija vērojama Latvijas sabiedrības liela iesaiste – kopumā Sabiedrības atzinības balsojumā piedalījās 49 693 balsotāji. Par sabiedrības atzinības balsojuma uzvarētāju ar 6501 balsi kļuva SIA “JK timber”.

 

Konkursa laureāti saņēma Gada balvu “Sējējs” (bronzas statuju), diplomu un naudas balvu. Konkursa “Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par Latvijas labāko lauksaimnieku nozīmīgāko godināšanas pasākumu, bet laureāta nosaukums “Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.

 

 

 

