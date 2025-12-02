«Sakoptākais mežs 2025» finālā – Tukuma novada saimnieki

Starp konkursa finālistiem izvirzīti saimniecības “Jaunlagzdiņi” īpašnieki Ivars un Laima Lindes no Tukuma novada, īpašuma “Elkšņi” saimnieki Paulis un Rinalds Elkšņi Aizkraukles novadā, kā arī īpašuma “Planči” īpašnieks Silvestrs Strups Bauskas novadā.
LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks: “Katru gadu ir grūti noteikt trīs finālistus, jo vienmēr redzam, ka katrs konkursa dalībnieks par savu īpašumu rūpējas ar visu savu sirdi. Šis gads nebija izņēmums. Esmu lepns un patiesi priecājos, ka mums ir tik zinoši, ilgtspejīgi un mežus mīloši mežsaimnieki. Latvijas meži ir drošās rokās – to es varu apgalvot!”
Konkursanti tika vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.
Konkursa balvu fondā šogad ir praktiski pielietojams motorinstruments jaunaudžu kopšanai un dāvanu kartes meža stādāmā materiāla ieguvei.
Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” svinīgo apbalvošanas ceremoniju būs iespējams skatīt televīzijas kanālā ReTV. Ceremonijas translāciju varēs redzēt sestdien, 6. decembrī, plkst. 22.00, svētdien, 7. decembrī, plkst. 11.30, kā arī sestdien, 13. decembrī, plkst. 11.00.
Meža nozares gada balva “Zelta čiekurs” ir ikgadēja augstākā atzinība meža nozarē, ko piešķir par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā.
