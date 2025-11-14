SAC «Rauda» satiekas paaudzes un gatavo svētku pusdienas

Vairāk par pasākumu būs lasāms pēcsvētku avīzē – 21. novembra «Neatkarīgās Tukuma Ziņas».
Šodien, 14. novembrī, SAC «Rauda» bija īpašs pasākums. Centra iemītnieki kopā ar bērnudārza «Zemīte» bērniem Kandavas lauksaimniecības tehnikuma jauniešu vadībā gatavoja svētku maltīti. No novada ražotāju gādātiem produktiem tapa ķilavmaizītes un rupjmaizes kārtojums, kas kopīgā maltītē pēc tam tika arī notiesāts. Bet pašā, pašā noslēgumā – bērnu sagādāts minikoncerts.
