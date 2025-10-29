Piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts

Ministru kabineta balvu saņems: nodibinājums «Likteņdārza fonds», fotomākslinieks Gunārs Binde, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, akadēmiķis Andris Šternbergs, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece, akadēmiķe, profesore Janīna Kursīte-Pakule un vēsturnieks, muzeja «Ebreji Latvijā» dibinātājs un ilggadējs vadītājs, vēstures doktors Marģers Vestermanis.
Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts mediķiem, augstskolu pasniedzējiem, humanitāro un eksakto zinātņu pārstāvjiem, diplomātiem, valsts iestāžu un kapitālsabiedrību, kā arī tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem un kultūras darbiniekiem. Viņu vidū ir tautas deju lielkoncerta «Es atvēru Laimas dārzu» projekta vadītāja, svētku virsvadītāja un Tukuma deju apriņķa virsvadītāja Zanda Mūrniece, kas apbalvojumu saņem par nozīmīgu ieguldījumu XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē, bērnu un jauniešu līdzdalības sekmēšanā latviešu nemateriālā kultūras mantojuma apguvē, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā. Atzinības raksts piešķirts arī biedrībai «Tavi draugi» (vadītājs Ulvis Noviks) – par nozīmīgu ieguldījumu atbalsta nodrošināšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.
