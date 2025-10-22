Piešķir finansējumu Lestenes kompleksam

Lestenes Brāļu kapu memoriāls un luterāņu baznīca ir nozīmīga Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas jau vairāk nekā divas desmitgades kalpo par vietu, kur pieminēt Otrā pasaules kara upurus un atcerēties vēsturiskos notikumus. Jaunajā muzejā paredzēts iekārtot ekspozīciju ar interaktīviem elementiem un bunkura rekonstrukciju, radot priekšstatu par latviešu karavīru dzīvi kara apstākļos. Muzeja telpas būs piemērotas arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī nodrošinās vietu dažādu piemiņas un izglītojošu pasākumu norisei.
“Lestene ir vieta, kur piemiņa par Otrā pasaules kara notikumiem savijas ar stāstu par latviešu karavīru drosmi. Muzejs ir nozīmīgs Latvijas militāri politiskās vēstures liecību glabātājs, kas dos iespēju nākamajām paaudzēm iepazīt Latvijas vēsturi, stiprinot mūsu sabiedrības patriotismu un piederības sajūtu valstij,” norāda aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 1,17 miljonu eiro apmērā, no kuriem 525 000 eiro ir valsts finansējums, tostarp Kultūras ministrijas un Aizsardzības ministrijas ieguldījums vairāku gadu garumā. Papildu finansējumu nodrošina Tukuma novada pašvaldība un ziedotāji.
Jau ziņots, ka 2024. gada 22. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas iniciatīvu piešķirt Tukuma novada pašvaldībai 175 000 eiro Lestenes muzeja pārbūvei, lai turpinātu Lestenes muzeja attīstību un veiktu nepieciešamos remontdarbus.
Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Līdzīgi raksti
-
Mediju uzņēmums SIA «Novadu Ziņas» piedalās projektā «Latvijas Mediju nozares kompetenču centrs»
-
Vānē projekta ietvaros ievieš “transportu pēc pieprasījuma”
-
Tukumā izskanējis kamermūzikas festivāls «Rudens krāsas mūzikā»
-
Tukuma novada skolās notiks izglītojoši semināri par personas datu aizsardzību internetā
-
Pirmajā Tukuma iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdē
Nav vēl komentāru.